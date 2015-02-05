《全球汇市》美元/欧元下滑，因臆测瑞士央行购买欧元且摆脱了对希腊的担忧

国际油市：油价跳涨逾3%，因美国库存下降和OPEC延长减产的可能性
路透纽约5月10日 - 油价周三上涨逾3%，受助于美国原油库存录得年内最大周度减幅，以及伊拉克和阿尔及利亚加入沙特支持延长石油输出国组织(OPEC)减产协议的行列。
* 交易商臆测瑞士央行买入欧元
* 交易商摆脱了对希腊融资的担忧
* 瑞郎兑欧元跌至瑞士央行取消瑞郎上限后的最低
路透纽约2月5日 - 美元兑欧元周四重挫，而欧元兑瑞郎大涨，因市场臆测瑞士央行可能正买入欧元，且交易商对希腊局势发展持乐观看法。
对瑞士央行正买入欧元打压瑞郎的看法提振欧元普涨，扶助欧元扭转了周三因欧洲央行表示不再接受希腊债券作为融资抵押品后的跌势。
“如果瑞士央行出台新的干预欧元/瑞郎汇率的政策...这将推高欧元，”WorldWideMarkets首席市场策略师Joseph Trevisani表示。
欧元兑美元 升1.21%，报1.14835美元，盘中触及1.13040美元低点。欧元兑瑞郎 升至1月15日瑞士央行意外取消维持三年的瑞郎上限以来最高。
分析师表示，交易商摆脱了周三欧洲央行有关希腊融资新规的影响，认为短期后果可能并不严重。
“希腊的问题并没有蔓延到世界其他地区，因希腊的债券不再由希腊以外的银行持有，”Merk Investments总裁兼投资长Axel Merk表示。
在数据显示美国12月贸易逆差扩阔至2012年11月来最高水平，因美元走强提振进口，打压出口后，美元受压。而另一报告显示，德国12月工业订单大增，扶助欧元。
瑞郎也得益于美元弱势。美元兑瑞郎 尾盘跌0.35%，报0.92245瑞郎。
不过，美元兑避险日圆小涨，分析师指出油价反弹和美股上涨带动风险意愿回温。
美元兑日圆 尾盘升0.23%，报117.55日圆，美元指数 跌0.49%，报93.524。
美股标普500指数 收高1.03%。 (完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率路透调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
拉美货币报导 南非兰特报导
亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价
纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李军; 审校 母红)
路透纽约5月10日 - 油价周三上涨逾3%，受助于美国原油库存录得年内最大周度减幅，以及伊拉克和阿尔及利亚加入沙特支持延长石油输出国组织(OPEC)减产协议的行列。
路透纽约5月10日 - 美元兑避险日圆周三升至八周高位，受助于油价大升和10年期美债标售获格外疲弱需求后美债收益率小幅反弹。
* FBI局长被撤职令投资人担心特朗普的经济计划进程 * 10年期公债标售需求疲弱，对公债的买盘减弱 * 美国10年期公债收益率再度上探五周高位 * 美联储罗森格伦预计今年可能再加息三次 路透纽约5月10日 - 美国公债收益率周三变动不大，因10年期公债标 售需求疲弱，抵消了对美国总统特朗普撤掉联邦调查局(FBI)局长引发的 政治风暴可能阻碍其经济计划进程的忧虑。 周二晚特朗普突然解雇美国FBI局长科米，带动美国公债收益率在隔 夜市场下滑。特朗普此举引发主要来自民主党的强烈批评，而FBI正在调 查特朗普去年竞选时可能同俄罗斯共谋左右大选结果。 在美国财政部标售230亿美元10年期公债，投资人需求低于均值后， 公债收益率扭转跌势，指标10年期公债收益率再度上探周二触及的五周高 位。这是本周财政部620亿美元季度再融资计划的第二笔发债。 U.S. Bank私人客户集团投资长Bill Northey谈及科米被撤职时表示 ，“目前投资人对此都以平常心看待，主要是看美联储和通胀水准。”