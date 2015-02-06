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亚洲 | 2015年 2月 6日 星期五 13:10 BJT

《全球汇市》欧元下跌，关注美国非农就业报告

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1470 1.1475 -0.04 -5.18 1.2097

美元/日圆 117.35 117.51 -0.14 -1.95 119.68

欧元/日圆 134.60 134.84 -0.18 -7.03 144.78

美元/瑞郎 0.9229 0.9209 +0.22 -7.16 0.9941

英镑/美元 1.5329 1.5324 +0.03 -1.57 1.5573

美元/加元 1.2436 1.2434 +0.02 +7.04 1.1618

澳元/美元 0.7827 0.7794 +0.42 -4.17 0.8168

新西兰元/美元 0.7426 0.7392 +0.46 -4.76 0.7797

澳元/日圆 91.850 91.590 +0.28 -6.04 97.750

新西兰元/日圆 87.140 86.860 +0.32 -6.61 93.310

英镑/日圆 179.89 180.07 -0.10 -3.48 186.38

澳元/新西兰元 1.0537 1.0537 +0.00 +0.65 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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