《全球汇市》欧元下跌，关注美国非农就业报告

金属期市：期铜反弹，因秘鲁罢工威胁和低吸买盘
“考虑到昨日的跌幅...看似有些低吸买盘，也许感觉到跌幅有些过度，和之前上涨时如出一辙，”法国兴业银行金属研究负责人Robin Bhar称。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1470 1.1475 -0.04 -5.18 1.2097
美元/日圆 117.35 117.51 -0.14 -1.95 119.68
欧元/日圆 134.60 134.84 -0.18 -7.03 144.78
美元/瑞郎 0.9229 0.9209 +0.22 -7.16 0.9941
英镑/美元 1.5329 1.5324 +0.03 -1.57 1.5573
美元/加元 1.2436 1.2434 +0.02 +7.04 1.1618
澳元/美元 0.7827 0.7794 +0.42 -4.17 0.8168
新西兰元/美元 0.7426 0.7392 +0.46 -4.76 0.7797
澳元/日圆 91.850 91.590 +0.28 -6.04 97.750
新西兰元/日圆 87.140 86.860 +0.32 -6.61 93.310
英镑/日圆 179.89 180.07 -0.10 -3.48 186.38
澳元/新西兰元 1.0537 1.0537 +0.00 +0.65 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率路透调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
拉美货币报导 南非兰特报导
亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价
纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译/ 洪曦/李爽/王兴亚/许娜/杜明霞/高琦/龚芳/戴素萍)
“考虑到昨日的跌幅...看似有些低吸买盘，也许感觉到跌幅有些过度，和之前上涨时如出一辙，”法国兴业银行金属研究负责人Robin Bhar称。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透5月5日 - 对冲基金Greenlight Capital与通用汽车之间的争斗升级，前者周四公布了一些提交给信用评级机构的文件，称通用汽车不当改动这些文件，以瓦解其提出的将通用股票分为两类的提议。