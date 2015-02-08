重温稿-《全球汇市》美元走强，因强劲就业数据再度激发年中升息预期

(重温稿)

* 强劲就业数据公布后，美元走强

* 美元兑日圆触及三周半高位，兑欧元反弹

* 强劲的就业数据巩固了美联储在年中升息的预期

路透纽约2月6日 - 美元兑主要货币周五上扬，因数据显示，1月美国就业岗位强劲增长，薪资反弹，巩固了美国联邦储备理事会(FED/美联储)将在年中升息的预期。

美国劳工部周五报告称，1月非农就业岗位增加25.7万个，连续第11个月增幅超过20万，为1994年以来最长。去年11月和12月的就业岗位增幅也被上修了14.7万。

另外，1月平均时薪跳升12美分，12月为下滑5美分，上月平均时薪的按年增幅为2.2%，为8月来最大，引发市场预期，美联储以低通胀为由保持利率不变的余地减小。

美元收复周四兑欧元的跌幅。欧元兑美元周五下跌1.4%，录得两周来最大单日跌幅。美元兑日圆也触及三周半最高119.230日圆。

“毫无疑问，这提升了美联储从6月开始升息的几率，”法国兴业银行驻纽约的高级外汇分析师Sebastien Galy在谈到美国就业数据时表示。

目前交易商密切关注美联储的动向，寻找何时升息的线索。升息可能吸引投资资金流入美国，从而提振美元。

美国就业数据推高美国公债收益率，使美国和日本公债收益率差扩阔，导致美国投资的吸引力增加，从而提振美元兑日圆。

“美元/日圆是对利率更为敏感的货币对之一，且投资者持有量相对较低，因此，今日出现了不错的美元/日圆买盘，”德意志银行驻纽约的全球货币策略部主管Alan Ruskin表示。

欧元兑美元 尾盘跌1.38%，报1.13220美元。美元兑日圆 尾盘上扬1.13%，报118.845日圆。美元兑瑞郎 升0.45%，尾盘报0.92540瑞郎。

不过，本周欧元小涨，连涨第二周，部分受助于市场臆测瑞士央行入市买入欧元。

美元指数 尾盘上扬1.15%，报94.640。

今日 上日 当日 今年以来 2014年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1313 1.1475 -1.41 -6.48 1.2097

美元/日圆 118.96 117.51 +1.23 -0.60 119.68

欧元/日圆 134.70 134.86 -0.12 -6.96 144.77

美元/瑞郎 0.9251 0.9209 +0.46 -6.94 0.9941

英镑/美元 1.5243 1.5324 -0.53 -2.12 1.5573

美元/加元 1.2523 1.2434 +0.72 +7.79 1.1618

澳元/美元 0.7792 0.7794 -0.03 -4.60 0.8168

欧元/瑞郎 1.0477 1.0570 -0.88 -12.88 1.2026

欧元/英镑 0.7420 0.7484 -0.86 -4.32 0.7755

新西兰元/美元 0.7357 0.7392 -0.47 -5.64 0.7797

美元/挪威克朗 7.6251 7.5142 +1.48 +2.05 7.4720

欧元/挪威克朗 8.6296 8.6245 +0.06 -4.53 9.0392

美元/瑞典克朗 8.3931 8.2446 +1.80 +7.67 7.7955

欧元/瑞典克朗 9.4963 9.4620 +0.36 +0.29 9.4688