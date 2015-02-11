《全球汇市》欧元走软，因投资人担心希腊债务谈判是否能取得成果

全球金市：金价缩减涨幅，本周有望创六个月最大跌幅
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 希腊债务谈判前，欧元兑英镑触及七年低点
* 美元兑日圆升至五周高位
* 美国公债收益率上升，因美国升息预期升温
路透纽约2月11日 - 欧元兑英镑周三触及七年低点，兑美元连跌第二日，市场关注欧元区财长会议就希腊债务的谈判是否能取得成果。
如果未能就希腊债务问题达成一致，则可能令欧元进一步承压。
荷兰财长暨欧元集团主席迪塞尔布洛姆周三在会议前表示，预计希腊债务谈判不会有什么结果，这令欧元卖压加重。
“我认为市场聚焦欧元集团会议的结果。”法国巴黎银行汇市策略师Vassili Serebriakov表示。
欧元兑美元 跌0.1%，报1.1302美元，欧元兑英镑 纽约尾盘持稳在0.7413英镑，稍早触及七年最低。
希腊财政部长瓦鲁法基斯(Yanis Varoufakis)周三同欧元区财长展开了紧张的磋商，此前希腊新政府赢得了拒绝延长国际救助的议会信任投票。
他表示，他准备好就希腊取消撙节措施、结束同监管其救助计划的各个机构的合作，并要求减计债务等决定上同欧元区官员有冲突。
周二欧元走强，因投资人对可能达成妥协持乐观态度，这比希腊退出欧元区更能令市场接受。
不过，欧元不仅仅受到希腊情势的影响，本周欧元在100个小点的区间内波动。
“欧元空头仓位过多以及欧元区经济数据出现普遍改善打破了欧元的跌势动能。”DailyFX.com汇市分析师Christopher Vecchio表示。
其他货币对中，美元兑日圆 触及五周高位，受美国公债收益率上升带动。纽约尾盘，美元报120.23日圆，升0.7%。交投清淡，因日本市场因公众假期休市。
指标美国10年期公债收益率 上升，周二升穿2%，为一个月来首见，因市场预计美联储将在今年年中升息。
里奇蒙联储总裁拉克尔周二表示，6月升息是一个“具吸引力的选项”，旧金山联储总裁威廉姆斯也表示，经济状况“越来越接近”好好考虑开始将货币政策正常化的时机了。(完)
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)