《全球汇市》美元兑日圆下滑，市场关注下周美联储会议记录

* 欧元兑美元连升三周

* 德国GDP数据以及欧洲央行增加对希腊银行金援扶助欧元

* 美国2月消费者信心下滑

路透纽约2月13日 - 美元兑日圆周五连跌第二日，因美国经济报告再度疲弱，且投资人在三日长周末假期前缩减过多的美元多头仓位。

周四美国公布的零售销售恶化初请失业金数据疲弱，对美元走势没有帮助，周五美国公布消费者信心数据后，颓势延续。

数据显示，美国2月消费者信心意外下滑，密歇根大学2月消费者信心指数初值为93.6，低于1月终值98.1。

欧元兑美元持稳，创下三周连涨。德国公布的第四季经济成长数据远胜预期，有助于维持市场对欧元区稳定性增强的感觉，但希腊的经济数据就不那么乐观。

“美元多头的最大风险是经济成长前景的转变，市场一致的预估加上今日欧洲发布的GDP数据，警示这种风险可能正在增强。”Scotiabank首席汇市策略师Camilla Sutton表示。

纽约尾盘，美元兑日圆 跌0.3%，报118.75日圆，从周三触及的五周高位120.48日圆回落。

美元指数 本周跌0.5%，为12月中来最差周度表现，纽约尾盘报94.151，当日持平。

下周投资人将聚集美国联邦储备理事会(FED/美联储)货币政策会议记录，以寻找美联储何时开始升息的线索。

欧元兑美元 变动不大，报1.1397美元，本周欧元升0.7%，为12月中来最佳周度表现。

希腊公债收益率大跌，此前欧洲央行进一步上调对希腊银行的紧急金援上限50亿欧元，至650亿欧元。

由于本周未能达成更广泛协议的共识，希腊和欧元区财长将在下周一继续开会，再度尝试消除分歧。