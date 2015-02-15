更新版 1-《全球汇市》美元兑日圆下滑，市场关注下周美联储会议记录

(新增文末汇率表格)

* 欧元兑美元连升三周

* 德国GDP数据以及欧洲央行增加对希腊银行金援扶助欧元

* 美国2月消费者信心下滑

路透纽约2月13日 - 美元兑日圆周五连跌第二日，因美国经济报告再度疲弱，且投资人在三日长周末假期前缩减过多的美元多头仓位。

周四美国公布的零售销售恶化初请失业金数据疲弱，对美元走势没有帮助，周五美国公布消费者信心数据后，颓势延续。

数据显示，美国2月消费者信心意外下滑，密歇根大学2月消费者信心指数初值为93.6，低于1月终值98.1。

欧元兑美元持稳，创下三周连涨。德国公布的第四季经济成长数据远胜预期，有助于维持市场对欧元区稳定性增强的感觉，但希腊的经济数据就不那么乐观。

“美元多头的最大风险是经济成长前景的转变，市场一致的预估加上今日欧洲发布的GDP数据，警示这种风险可能正在增强。”Scotiabank首席汇市策略师Camilla Sutton表示。

纽约尾盘，美元兑日圆 跌0.3%，报118.75日圆，从周三触及的五周高位120.48日圆回落。

美元指数 本周跌0.5%，为12月中来最差周度表现，纽约尾盘报94.151，当日持平。

下周投资人将聚集美国联邦储备理事会(FED/美联储)货币政策会议记录，以寻找美联储何时开始升息的线索。

欧元兑美元 变动不大，报1.1397美元，本周欧元升0.7%，为12月中来最佳周度表现。

希腊公债收益率大跌，此前欧洲央行进一步上调对希腊银行的紧急金援上限50亿欧元，至650亿欧元。

由于本周未能达成更广泛协议的共识，希腊和欧元区财长将在下周一继续开会，再度尝试消除分歧。

“如果欧元区二线公债市场没有受到严重波及，我们认为会议结果不太可能对G10汇市造成持续方向性影响。”法国巴黎银行研究报告指出。

今日 上日 当日 今年以来 2014年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1383 1.1402 -0.17 -5.90 1.2097

美元/日圆 118.72 119.10 -0.32 -0.80 119.68

欧元/日圆 135.18 135.76 -0.43 -6.62 144.77

美元/瑞郎 0.9321 0.9308 +0.14 -6.24 0.9941

英镑/美元 1.5397 1.5382 +0.10 -1.13 1.5573

美元/加元 1.2447 1.2503 -0.45 +7.14 1.1618

澳元/美元 0.7768 0.7733 +0.45 -4.90 0.8168

欧元/瑞郎 1.0622 1.0615 +0.07 -11.67 1.2026

欧元/英镑 0.7391 0.7409 -0.24 -4.69 0.7755

新西兰元/美元 0.7452 0.7423 +0.39 -4.42 0.7797

美元/挪威克朗 7.5868 7.6357 -0.64 +1.54 7.4720

欧元/挪威克朗 8.6383 8.7115 -0.84 -4.44 9.0392

美元/瑞典克朗 8.4101 8.4443 -0.41 +7.88 7.7955

欧元/瑞典克朗 9.5785 9.6306 -0.54 +1.16 9.4688