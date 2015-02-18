《全球汇市》美元全面缩减涨幅，因市场认为联储会议记录通胀立场温和

* 美联储会议记录公布后，美元缩减涨幅

* 美元兑日圆走软，因美国公债收益率回落

* 对达成希腊债务协议的乐观情绪限制欧元跌幅

* 欧元和美元兑瑞郎上涨，因臆测瑞士央行入市干预

路透纽约2月18日 - 美元兑一篮子货币周三削减多数涨幅，因市场认为美国联邦储备理事会(FED/美联储)1月会议记录的通胀基调温和，而围绕希腊问题的乐观情绪限制了欧元的跌幅。

美元兑日圆走软，兑欧元回吐多数涨幅，因美联储会议记录显示，决策者对过早升息可能给经济复苏泼冷水表示了担忧，他们对放弃利率指引中的“耐心”措辞会产生的影响感到不安。

分析师称，美元兑日圆走低，受累于美联储会议记录公布后，美国公债收益率走低，因这挫伤了投资资金流入美国的积极性。

“看起来，最新会议记录暗示美联储并不急于开始升息，”CitiFX的G10汇率策略部全球主管Steven Englander表示。他说，不过，对美联储在今年升息的信心不变支撑美元兑欧元小幅走强。

美国公债收益率攀升吸引投资资金流入美国，从而支撑美元。

对希腊和国际金主将达成债务协议的乐观情绪，抑制欧元兑美元深度下跌。希腊政府周三证实，该国提出将债务协议延期六个月。

“目前市场普遍推断，希腊和欧元集团将会找到实质上相当于延长计划的措辞，”Englander在谈到希腊救助计划时说。

美元和欧元兑瑞郎触及1月15日瑞士央行放弃实施1.20瑞郎上限以来的最高水平，而分析师表示，市场继续臆测瑞士央行干预市场，以压低瑞郎。

“瑞士央行将透过汇率干预尝试令瑞士公司提高竞争力，增加出口，”Oanda高级滙市策略师Alfonso Esparza说。

美元兑日圆 最新跌0.45%，报118.700日圆。