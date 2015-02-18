《全球汇市》美元全面缩减涨幅，因市场认为联储会议记录通胀立场温和

澳洲股市：收低近1%，关注美联储会议结果
路透5月3日 - 澳洲股市周三收低，金融和基本材料板块因金属价格下跌而扩大跌幅，此外市场对银行财报和货币政策持谨慎看法，亦打压人气。
* 美联储会议记录公布后，美元缩减涨幅
* 美元兑日圆走软，因美国公债收益率回落
* 对达成希腊债务协议的乐观情绪限制欧元跌幅
* 欧元和美元兑瑞郎上涨，因臆测瑞士央行入市干预
路透纽约2月18日 - 美元兑一篮子货币周三削减多数涨幅，因市场认为美国联邦储备理事会(FED/美联储)1月会议记录的通胀基调温和，而围绕希腊问题的乐观情绪限制了欧元的跌幅。
美元兑日圆走软，兑欧元回吐多数涨幅，因美联储会议记录显示，决策者对过早升息可能给经济复苏泼冷水表示了担忧，他们对放弃利率指引中的“耐心”措辞会产生的影响感到不安。
分析师称，美元兑日圆走低，受累于美联储会议记录公布后，美国公债收益率走低，因这挫伤了投资资金流入美国的积极性。
“看起来，最新会议记录暗示美联储并不急于开始升息，”CitiFX的G10汇率策略部全球主管Steven Englander表示。他说，不过，对美联储在今年升息的信心不变支撑美元兑欧元小幅走强。
美国公债收益率攀升吸引投资资金流入美国，从而支撑美元。
对希腊和国际金主将达成债务协议的乐观情绪，抑制欧元兑美元深度下跌。希腊政府周三证实，该国提出将债务协议延期六个月。
“目前市场普遍推断，希腊和欧元集团将会找到实质上相当于延长计划的措辞，”Englander在谈到希腊救助计划时说。
美元和欧元兑瑞郎触及1月15日瑞士央行放弃实施1.20瑞郎上限以来的最高水平，而分析师表示，市场继续臆测瑞士央行干预市场，以压低瑞郎。
“瑞士央行将透过汇率干预尝试令瑞士公司提高竞争力，增加出口，”Oanda高级滙市策略师Alfonso Esparza说。
美元兑日圆 最新跌0.45%，报118.700日圆。
欧元兑美元 下滑0.13%，报1.13935美元。美元兑瑞郎 最新升0.57%，报0.94210瑞郎。美元指数 在纽约尾盘上升0.06%，报94.112。(完)
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路透北京5月3日 - 针对美国商务部决定对自中国进口的工具箱产品发起反倾销反补贴调查，中国商务部贸易救济局局长王贺军表示，中国一贯反对滥用贸易救济措施，双方应克制、审慎使用贸易保护措施，推动产业对话，通过磋商妥善解决贸易纠纷，为全球经济治理树立典范。
路透台北5月3日 - 台湾金融监督管理委员会证期局长王咏心周三表示，外资及陆资于2017年4月净汇入约 12.74亿美元，连续第四个月净汇入。至2017年4月底，外资总累计净汇入金额约2,099.27亿美元。 以下为2014年以来外资及陆资净汇入/汇出纪录： 月份 金额(亿美元) 4月 +12.74 3月 +33.20 2月 +33.16 2017年1月 +26.45 ---------------------------- 2017年累计 +105.55 月份 金额(亿美元) 2016年12月 -19.48 11月 -32.85 10月 -19.16 9月 +0.22