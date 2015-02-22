重温稿 -《全球汇市》欧元走强，因希腊同欧元区达成延长救助计划四个月的协议

* 欧元走强，因希腊同欧元区达成延长救助计划四个月的协议
* 关注下周美联储主席叶伦的国会证词
路透纽约2月20日 - 欧元兑美元周五上扬，此前欧元区财长同意延长希腊金援计划四个月。
协议消除了希腊可能在下个月就会出现资金枯竭，并被迫退出欧元区的即时威胁。希腊新政府目前能够同国际债权人磋商较长期的债务解决方案。
“这肯定看上去是远离了灾难，”法国兴业银行高级外汇分析师Sebastien Galy表示，“这会有助于缓和市场累积的压力。”
欧元兑美元 升至1.1428美元的日高，纽约尾盘报1.1402美元，在欧元区财长会议开始前，欧元曾跌至1.1287美元。
欧盟大户及希腊最大债权国－德国已要求希腊做出改革有“重大改善”的承诺，才会接受延长欧元区金援。
一些投资人担心，再度协商希腊救助计划可能影响其他需要救助的国家。
“这可能对其他必须履行撙节措施的国家有一些严重影响，这给欧元区带来无数的可能性，并肯定会导致不稳定和波动性，”Mizuho Corporate Bank外汇策略师Sireen Harajli表示。
下周，交易商将关注美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦在美国参议院金融委员会的作证，以寻找美联储何时可能开始升息的暗示。
周三美联储发布的1月会议记录显示部分官员对过快升息的担忧，对通胀的基调较市场预期得更为温和。
今日 上日 当日 今年以来 2014年
收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1378 1.1366 +0.11 -5.94 1.2097
美元/日圆 119.01 118.94 +0.06 -0.56 119.68
欧元/日圆 135.43 135.24 +0.14 -6.45 144.77
美元/瑞郎 0.9405 0.9494 -0.94 -5.39 0.9941
英镑/美元 1.5398 1.5412 -0.09 -1.12 1.5573
美元/加元 1.2526 1.2495 +0.25 +7.82 1.1618
澳元/美元 0.7841 0.7791 +0.64 -4.00 0.8168
欧元/瑞郎 1.0686 1.0791 -0.97 -11.14 1.2026
欧元/英镑 0.7383 0.7372 +0.15 -4.80 0.7755
新西兰元/美元 0.7518 0.7515 +0.04 -3.58 0.7797
美元/挪威克朗 7.5262 7.5865 -0.79 +0.73 7.4720
欧元/挪威克朗 8.5655 8.6231 -0.67 -5.24 9.0392
美元/瑞典克朗 8.3692 8.4226 -0.63 +7.36 7.7955
欧元/瑞典克朗 9.5238 9.5760 -0.55 +0.58 9.4688
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)