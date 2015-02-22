重温稿 -《全球汇市》欧元走强，因希腊同欧元区达成延长救助计划四个月的协议

《汇市解析》--技术面及价位预测

路透伦敦5月2日 - 以下为ING技术分析主管ROELOF-JAN VAN DEN AKKER对外汇市场重要技术走势及价位预测： 欧元/美元：日线图上区是呈现区间波动，测试日线图上过去五个月在1.0900附近阻力线、1.0960附近的水平线、以及1.1025附近的上升趋势通道上缘所构成的强阻力区。未来数日欧元不排除略微上涨的可能，但我们预期不会突破上述的阻力区域，因此我们仍维持“中性”的评级。趋平的EMA-200线及前述的下滑中趋势线都在1.0800附近构成支撑，下道支撑为上升中的50日均线切入位1.0696。 美元/日圆：我们再次将评级调降为“下跌”，因上周价格来到的111日圆附近的EMA-20 0线。短期涨势延续，价格于今日突破下滑中的MA-50线切入位111.70，短线不排除上涨，但 长期仍处于下滑趋势。113.10日圆水准附近的五个月下滑趋势通道上缘构成强劲阻力。只要 下跌趋势维持不变，我们将坚持看空观点。 欧元/英镑：价格在平缓的EMA-200线切入位0.8471英镑附近挣扎，此前我们将此货币对 评级上调为做多(minor