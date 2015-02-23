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亚洲 | 2015年 2月 23日 星期一 16:59 BJT

《全球汇市》希腊达成债务协议，瑞郎跌向五周低位

4月底时，国际金主将确定希腊是否落实了改革，并将决定是否发放最后一笔援助。

美元兑日圆 上涨至119.20；上周五在美国公债收益率上涨的扶助下，由118.30日圆的低点反弹。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1332 1.1378 -0.40 -6.32 1.2097

美元/日圆 119.23 119.01 +0.18 -0.38 119.68

欧元/日圆 135.11 135.43 -0.24 -6.67 144.77

美元/瑞郎 0.9452 0.9405 +0.50 -4.92 0.9941

英镑/美元 1.5374 1.5398 -0.16 -1.28 1.5573

美元/加元 1.2573 1.2526 +0.38 +8.22 1.1618

澳元/美元 0.7794 0.7841 -0.60 -4.58 0.8168

新西兰元/美元 0.7500 0.7518 -0.24 -3.81 0.7797

欧元/瑞郎 1.0709 1.0686 +0.22 -10.95 1.2026

欧元/英镑 0.7369 0.7383 -0.19 -4.98 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.5402 9.5238 +0.17 +0.75 9.4688

美元/挪威克朗 7.5689 7.5262 +0.57 +1.30 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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