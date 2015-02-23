《全球汇市》在美联储主席叶伦国会作证前美元上涨，欧元下滑

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
* 在美联储主席叶伦国会作证前美元上涨
* 欧元下滑，因希腊忧虑挥之不去且制造业数据不佳
* 上周五希腊贷款协议延长，瑞郎为主要输家
* 希腊将在周二提交改革计划，错过周一最后限期
路透纽约2月23日 - 美元兑多数主要货币周一上涨，因投资人静待周二美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦在美国参议院金融委员会作证，以寻找美联储何时可能升息的线索。
欧元回软，因对上周五达成的延长希腊救助四个月的协议是否能保持希腊的偿债能力仍有疑虑。分析师称，德国企业信心报告有些令人失望，也刺激了对欧元的卖盘。
“希腊债务协议属于温和利多，但在明日叶伦作证前，难以决定下一步动作，”ING Capital Markets外汇部门董事Lane Newman称。
美元指数 升0.3%，报94.565，稍早触及逾一周最高的94.915。
分析师表示，尽管交易商已经预计美联储最终将结束2008年12月开始实施的近零利率政策，但疲弱的国内通胀以及全球经济迟滞令美联储行动复杂化。
近期公布的经济数据，包括今日出炉的1月成屋销售降至九个月低点，都显示美国经济扩张有所放缓，令美联储在早至今夏就将利率正常化的行动难度加大。
对希腊局势以及对叶伦周二讲话内容的担忧扶助提振日圆兑欧元和美元。
在其他主要货币中，瑞郎兑美元大跌近1%，至近五周低点，因希腊贷款协议被有条件延长令部分避险资金流减弱。
希腊周二将向欧元集团提交经济改革计划，错过了周一的最后限期。
德国公布的2月Ifo企业景气指数微升至七个月高位，但低于市场预期。
根据EBS电子交易平台，欧元兑美元 跌0.4%，报1.1336美元，兑日圆 跌0.5%，报134.75日圆。
美元兑日圆 跌0.1%，报118.88日圆。
瑞郎兑美元 大跌1.3%，报0.95125瑞郎，欧元兑瑞郎 升0.9%，报1.07835瑞郎，离上周五触及的五周高位1.08115瑞郎不远。(完)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率