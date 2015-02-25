《全球汇市》美元下滑，叶伦暗示美联储并不急于升息

瑞穗银行驻东京市场分析师Daisuke Karakama说道：“叶伦最新的讲话偏于温和。不过在3月的会议上去除'耐心'这个字眼现在看来是一定的了，这将再次带来买入美元的机会。”
澳元兑美元 上涨0.6%至0.7878，因美元全线走软，且调查显示，汇丰中国2月制造业PMI初值数据升至四个月高点50.1。
澳元常被视为中国经济成长前景的风向标，因中国为澳洲一大贸易伙伴。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1362 1.1339 +0.20 -6.08 1.2097
美元/日圆 118.80 118.97 -0.14 -0.74 119.68
欧元/日圆 135.00 134.90 +0.07 -6.75 144.77
美元/瑞郎 0.9473 0.9504 -0.33 -4.71 0.9941
英镑/美元 1.5509 1.5453 +0.36 -0.41 1.5573
美元/加元 1.2451 1.2481 -0.24 +7.17 1.1618
澳元/美元 0.7875 0.7827 +0.61 -3.59 0.8168
新西兰元/美元 0.7545 0.7490 +0.73 -3.23 0.7797
欧元/瑞郎 1.0767 1.0776 -0.08 -10.47 1.2026
欧元/英镑 0.7318 0.7338 -0.27 -5.64 0.7755
欧元/瑞典克朗 9.5291 9.5390 -0.10 +0.64 9.4688
美元/挪威克朗 7.5988 7.5852 +0.18 +1.70 7.4720
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译 王丽鑫/王洋/洪曦/李春喜; 审校 张若琪/王丽鑫/高琦/李爽)