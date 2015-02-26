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亚洲 | 2015年 2月 26日 星期四 17:33 BJT

《全球汇市》走势淡静，经济数据推动澳元上涨而新西兰元下跌

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1348 1.1361 -0.11 -6.19 1.2097

美元/日圆 118.76 118.84 -0.07 -0.77 119.68

欧元/日圆 134.77 134.98 -0.16 -6.91 144.77

美元/瑞郎 0.9468 0.9483 -0.16 -4.76 0.9941

英镑/美元 1.5519 1.5527 -0.05 -0.35 1.5573

美元/加元 1.2415 1.2434 -0.15 +6.86 1.1618

澳元/美元 0.7881 0.7882 -0.01 -3.51 0.8168

新西兰元/美元 0.7582 0.7553 +0.38 -2.76 0.7797

欧元/瑞郎 1.0747 1.0773 -0.24 -10.64 1.2026

欧元/英镑 0.7310 0.7312 -0.03 -5.74 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.4190 9.4269 -0.08 -0.53 9.4688

美元/挪威克朗 7.5444 7.5431 +0.02 +0.97 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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