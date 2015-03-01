重温稿-《全球汇市》美元指数变动不大，但有望连升第八个月

* 美元指数势将延续月度连升势头

* 欧元兑美元接近一个月低点，欧元兑日圆从三周低点反弹

* 美元缩减跌幅，因第四季GDP下修幅度小于预期

* 瑞典公布GDP数据后，瑞典克朗升至一个月高位

路透纽约2月27日 - 美元指数周五变动不大，有望创纪录连升八个月，因美国数据改善，以及美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员讲话带动了对今年稍晚升息的预期。

美元指数 势将创下自美元1971年自由浮动以来最长月度升势。不过，2月美元指数仅升约0.52%，为八个月来最小升幅。

美元克服了稍早的月底卖盘，周四美元大涨，因有更多迹象显示美国经济将在未来几个月内扩张。

“支撑美元的趋势犹在，”富国证券汇市策略师Eric Viloria表示。

美元指数一度从周四触及的一个月高位回软，但尾盘持稳在95.295。

美元兑欧元 徘徊在近一个月高位，尾盘升0.08%，报1.1188美元。美元兑日圆 升0.24%，报119.70日圆。

欧元兑日圆 从三周低点反弹，尾盘升0.2%，报134.015日圆。

美国政府周五公布，去年第四季国内生产总值(GDP)增长年率由2.6%的初估值下修至2.2%，分析师原本预估会下修至2.1%。

今日除了公布了强于预期的GDP数据外，美国公布的成屋待完成销售指数和消费者信心数据也令人鼓舞，但美国中西部制造业活动民间指数意外降至2009年7月来最低，又令投资人对美国经济成长放缓有些担忧。

在经济温和扩张的背景下，美联储已经表达会对结束近零利率政策“保持耐心”。本周美联储主席叶伦在半年一次的国会作证上重申了该立场。

其他联储官员则暗示美联储仍在今年稍晚将货币政策正常化的路径上，但升息的步幅可能会是渐进的，因通胀困于美联储2%目标下方。

其他货币中，瑞典克朗兑欧元 升至一个月高位9.3250克郎，此前数据显示瑞典去年第四季经济以逾三年最快步伐成长。克郎走强令瑞典央行应对通缩的努力复杂化。纽约尾盘，瑞典克朗兑欧元跌0.8%，报9.3400克郎。

今日 上日 当日 今年以来 2014年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1193 1.1196 -0.03 -7.47 1.2097

美元/日圆 119.51 119.41 +0.08 -0.14 119.68

欧元/日圆 133.83 133.65 +0.13 -7.56 144.77

美元/瑞郎 0.9530 0.9528 +0.02 -4.13 0.9941

英镑/美元 1.5432 1.5405 +0.18 -0.91 1.5573

美元/加元 1.2506 1.2513 -0.06 +7.64 1.1618

澳元/美元 0.7809 0.7799 +0.13 -4.40 0.8168

欧元/瑞郎 1.0667 1.0664 +0.03 -11.30 1.2026

欧元/英镑 0.7252 0.7265 -0.18 -6.49 0.7755

新西兰元/美元 0.7560 0.7529 +0.41 -3.04 0.7797

美元/挪威克朗 7.6618 7.6552 +0.09 +2.54 7.4720

欧元/挪威克朗 8.5789 8.5725 +0.07 -5.09 9.0392

美元/瑞典克朗 8.3423 8.4042 -0.74 +7.01 7.7955

欧元/瑞典克朗 9.3379 9.4121 -0.79 -1.38 9.4688

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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