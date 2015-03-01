重温稿-《全球汇市》美元指数变动不大，但有望连升第八个月

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
* 美元指数势将延续月度连升势头
* 欧元兑美元接近一个月低点，欧元兑日圆从三周低点反弹
* 美元缩减跌幅，因第四季GDP下修幅度小于预期
* 瑞典公布GDP数据后，瑞典克朗升至一个月高位
路透纽约2月27日 - 美元指数周五变动不大，有望创纪录连升八个月，因美国数据改善，以及美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员讲话带动了对今年稍晚升息的预期。
美元指数 势将创下自美元1971年自由浮动以来最长月度升势。不过，2月美元指数仅升约0.52%，为八个月来最小升幅。
美元克服了稍早的月底卖盘，周四美元大涨，因有更多迹象显示美国经济将在未来几个月内扩张。
“支撑美元的趋势犹在，”富国证券汇市策略师Eric Viloria表示。
美元指数一度从周四触及的一个月高位回软，但尾盘持稳在95.295。
美元兑欧元 徘徊在近一个月高位，尾盘升0.08%，报1.1188美元。美元兑日圆 升0.24%，报119.70日圆。
欧元兑日圆 从三周低点反弹，尾盘升0.2%，报134.015日圆。
美国政府周五公布，去年第四季国内生产总值(GDP)增长年率由2.6%的初估值下修至2.2%，分析师原本预估会下修至2.1%。
今日除了公布了强于预期的GDP数据外，美国公布的成屋待完成销售指数和消费者信心数据也令人鼓舞，但美国中西部制造业活动民间指数意外降至2009年7月来最低，又令投资人对美国经济成长放缓有些担忧。
在经济温和扩张的背景下，美联储已经表达会对结束近零利率政策“保持耐心”。本周美联储主席叶伦在半年一次的国会作证上重申了该立场。
其他联储官员则暗示美联储仍在今年稍晚将货币政策正常化的路径上，但升息的步幅可能会是渐进的，因通胀困于美联储2%目标下方。
其他货币中，瑞典克朗兑欧元 升至一个月高位9.3250克郎，此前数据显示瑞典去年第四季经济以逾三年最快步伐成长。克郎走强令瑞典央行应对通缩的努力复杂化。纽约尾盘，瑞典克朗兑欧元跌0.8%，报9.3400克郎。
今日 上日 当日 今年以来 2014年
收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1193 1.1196 -0.03 -7.47 1.2097
美元/日圆 119.51 119.41 +0.08 -0.14 119.68
欧元/日圆 133.83 133.65 +0.13 -7.56 144.77
美元/瑞郎 0.9530 0.9528 +0.02 -4.13 0.9941
英镑/美元 1.5432 1.5405 +0.18 -0.91 1.5573
美元/加元 1.2506 1.2513 -0.06 +7.64 1.1618
澳元/美元 0.7809 0.7799 +0.13 -4.40 0.8168
欧元/瑞郎 1.0667 1.0664 +0.03 -11.30 1.2026
欧元/英镑 0.7252 0.7265 -0.18 -6.49 0.7755
新西兰元/美元 0.7560 0.7529 +0.41 -3.04 0.7797
美元/挪威克朗 7.6618 7.6552 +0.09 +2.54 7.4720
欧元/挪威克朗 8.5789 8.5725 +0.07 -5.09 9.0392
美元/瑞典克朗 8.3423 8.4042 -0.74 +7.01 7.7955
欧元/瑞典克朗 9.3379 9.4121 -0.79 -1.38 9.4688
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美国现货公债 欧元区公债市场
日本公债市场 英国公债市场
台湾债市 中国债市
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价
利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 李军; 审校 母红)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率