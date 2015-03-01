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亚洲 | 2015年 3月 2日 星期一 07:08 BJT

《全球汇市》欧元下跌，中国降息仅给澳元带来短暂提振

分析师对澳洲央行是否将跟进降息看法分歧。交易商称若澳洲央行维持利率不变，澳元可能将上涨；若降息，澳元可能下跌。

“鉴于本月对澳洲央行可能降息的预期较高，因此澳元的下行反应可能将更为有限，不过位于0.7740和0.7770之间的首道支撑位可能面临风险，”麦格理银行(Macquarie Bank)分析师在致客户的报告中说。

“技术上讲，更为重要的支撑位、以及需要打破该支撑位才能确认继续下行趋势的水准是0.7620/0.7640。”

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1181 1.1193 -0.11 -7.57 1.2097

美元/日圆 119.69 119.51 +0.15 +0.01 119.68

欧元/日圆 133.83 133.77 +0.04 -7.56 144.78

美元/瑞郎 0.9537 0.9530 +0.07 -4.06 0.9941

英镑/美元 1.5417 1.5432 -0.10 -1.00 1.5573

美元/加元 1.2504 1.2506 -0.02 +7.63 1.1618

澳元/美元 0.7804 0.7809 -0.06 -4.46 0.8168

新西兰元/美元 0.7554 0.7560 -0.08 -3.12 0.7797

澳元/日圆 93.410 93.330 +0.09 -4.44 97.750

新西兰元/日圆 90.410 90.350 +0.07 -3.11 93.310

英镑/日圆 184.53 184.43 +0.05 -0.99 186.38

澳元/新西兰元 1.0325 1.0318 +0.07 -1.38 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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