《全球汇市》美元攀升至11年高位，因欧元回吐涨幅

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
* 美元兑日圆攀升至三周高位
* 市场关注欧洲央行何时开始购债
* 欧洲央行决策者将于周三、周四两日在塞浦路斯开会
路透纽约3月2日 - 美元周一小涨，美元指数触及11年高位，尽管今日公布的经济数据疲弱。
欧元兑美元 盘中一度攀升约0.3%，但稍后缩减涨幅，尾盘持平在1.1192美元。
日圆兑美元 盘中跌穿120日圆，为2月12日以来首见。美元尾盘上扬0.50%，报120.09日圆，为三周高位。
美元指数 尾盘上扬0.14%，报95.427，稍早触及2003年9月以来最高95.514。
“美元长期趋势为上行，但目前正在进行盘整，”富国银行的全球策略师Paul Christopher表示，“对欧洲和日本经济成长今年将加快，缩小与美国的差距的预期不断升温。”
美元一直在稳步攀升，主要是因美国经济前景强于其他主要经济体，以及公债买家预计美国联邦储备理事会(FED/美联储)不久将开始升息。
“美联储越早升息，美元短期内就会越强劲，”Christopher说。
欧元兑美元周一一度走强，因在本周欧洲央行开始落实量化宽松计划前，经济数据略有改善。
欧洲央行周三和周四将在塞浦路斯开会，另外，市场还关注本周其他几家央行的议息会议。预计欧洲央行将在周四的记者会上公布购债计划的更多细节。
数据显示，上月德国和意大利制造业采购经理人指数改善，2月欧元区通胀初估值降幅有所缩小，暗示欧元区经济停滞不前的风险正逐步消退，这扶助提振欧元。美元在亚洲交易时段早盘上扬，因中国央行在周六宣布降息，后在喜忧参半的美国制造业和建筑支出数据公布后恢复升势。
美国商务部周一公布，美国1月个人消费支出(PCE)物价指数较前月下滑0.5%，1月PCE物价指数较上年同期上升0.2%。 (完)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率