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亚洲 | 2015年 3月 3日 星期二 04:58 BJT

《全球汇市》美元攀升至11年高位，因欧元回吐涨幅

* 美元兑日圆攀升至三周高位

* 市场关注欧洲央行何时开始购债

* 欧洲央行决策者将于周三、周四两日在塞浦路斯开会

路透纽约3月2日 - 美元周一小涨，美元指数触及11年高位，尽管今日公布的经济数据疲弱。

欧元兑美元 盘中一度攀升约0.3%，但稍后缩减涨幅，尾盘持平在1.1192美元。

日圆兑美元 盘中跌穿120日圆，为2月12日以来首见。美元尾盘上扬0.50%，报120.09日圆，为三周高位。

美元指数 尾盘上扬0.14%，报95.427，稍早触及2003年9月以来最高95.514。

“美元长期趋势为上行，但目前正在进行盘整，”富国银行的全球策略师Paul Christopher表示，“对欧洲和日本经济成长今年将加快，缩小与美国的差距的预期不断升温。”

美元一直在稳步攀升，主要是因美国经济前景强于其他主要经济体，以及公债买家预计美国联邦储备理事会(FED/美联储)不久将开始升息。

“美联储越早升息，美元短期内就会越强劲，”Christopher说。

欧元兑美元周一一度走强，因在本周欧洲央行开始落实量化宽松计划前，经济数据略有改善。

欧洲央行周三和周四将在塞浦路斯开会，另外，市场还关注本周其他几家央行的议息会议。预计欧洲央行将在周四的记者会上公布购债计划的更多细节。

数据显示，上月德国和意大利制造业采购经理人指数改善，2月欧元区通胀初估值降幅有所缩小，暗示欧元区经济停滞不前的风险正逐步消退，这扶助提振欧元。美元在亚洲交易时段早盘上扬，因中国央行在周六宣布降息，后在喜忧参半的美国制造业和建筑支出数据公布后恢复升势。

美国商务部周一公布，美国1月个人消费支出(PCE)物价指数较前月下滑0.5%，1月PCE物价指数较上年同期上升0.2%。 (完)
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