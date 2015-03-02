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亚洲 | 2015年 3月 3日 星期二 06:48 BJT

更新版 1-《全球汇市》美元攀升至11年高位，因欧元回吐涨幅

* 美元兑日圆攀升至三周高位

* 市场关注欧洲央行何时开始购债

* 欧洲央行决策者将于周三、周四两日在塞浦路斯开会 (新增文末汇率收盘表格)

路透纽约3月2日 - 美元周一小涨，美元指数触及11年高位，尽管今日公布的经济数据疲弱。

欧元兑美元 盘中一度攀升约0.3%，但稍后缩减涨幅，尾盘持平在1.1192美元。

日圆兑美元 盘中跌穿120日圆，为2月12日以来首见。美元尾盘上扬0.50%，报120.09日圆，为三周高位。

美元指数 尾盘上扬0.14%，报95.427，稍早触及2003年9月以来最高95.514。

“美元长期趋势为上行，但目前正在进行盘整，”富国银行的全球策略师Paul Christopher表示，“对欧洲和日本经济成长今年将加快，缩小与美国的差距的预期不断升温。”

美元一直在稳步攀升，主要是因美国经济前景强于其他主要经济体，以及公债买家预计美国联邦储备理事会(FED/美联储)不久将开始升息。

“美联储越早升息，美元短期内就会越强劲，”Christopher说。

欧元兑美元周一一度走强，因在本周欧洲央行开始落实量化宽松计划前，经济数据略有改善。

欧洲央行周三和周四将在塞浦路斯开会，另外，市场还关注本周其他几家央行的议息会议。预计欧洲央行将在周四的记者会上公布购债计划的更多细节。

数据显示，上月德国和意大利制造业采购经理人指数改善，2月欧元区通胀初估值降幅有所缩小，暗示欧元区经济停滞不前的风险正逐步消退，这扶助提振欧元。美元在亚洲交易时段早盘上扬，因中国央行在周六宣布降息，后在喜忧参半的美国制造业和建筑支出数据公布后恢复升势。

美国商务部周一公布，美国1月个人消费支出(PCE)物价指数较前月下滑0.5%，1月PCE物价指数较上年同期上升0.2%。

今日 上日 当日 今年以来 2014年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1183 1.1193 -0.09 -7.56 1.2097

美元/日圆 120.12 119.51 +0.51 +0.37 119.68

欧元/日圆 134.19 133.83 +0.27 -7.31 144.77

美元/瑞郎 0.9578 0.9530 +0.50 -3.65 0.9941

英镑/美元 1.5362 1.5432 -0.45 -1.35 1.5573

美元/加元 1.2535 1.2506 +0.23 +7.89 1.1618

澳元/美元 0.7765 0.7809 -0.56 -4.93 0.8168

欧元/瑞郎 1.0717 1.0667 +0.47 -10.88 1.2026

欧元/英镑 0.7278 0.7252 +0.36 -6.15 0.7755

新西兰元/美元 0.7506 0.7560 -0.71 -3.73 0.7797

美元/挪威克朗 7.6957 7.6618 +0.44 +2.99 7.4720

欧元/挪威克朗 8.6060 8.5789 +0.32 -4.79 9.0392

美元/瑞典克朗 8.3325 8.3423 -0.12 +6.89 7.7955

欧元/瑞典克朗 9.3253 9.3379 -0.13 -1.52 9.4688

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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