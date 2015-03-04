《全球汇市》欧洲央行会议前欧元下跌，美元指数创11年高位

中国企业：小米国际业务副总裁雨果·巴拉离职
路透北京1月23日 - 中国手机公司小米 最知名的全球高管雨果·巴拉因健康原因及新的工作已经离职，他已经成为小米公司全球化的面孔。
东京一家日资银行的交易员称，周三日股 下跌，以及上日美股下跌，打击了风险人气，加大了美元/日圆的压力。
数据显示澳洲上季经济成长符合预期，市场对此感到宽慰，澳元因此略微获得提振。
数据公布后澳元兑美元 触及日高0.7835，但后来脱离该高点，最新报0.7812，日内下滑0.1%。
“澳洲GDP数据稍逊于预期，不过这是因为库存，并不是再做空的原因，”法国兴业银行驻伦敦策略师Kit Juckes表示。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1125 1.1174 -0.44 -8.04 1.2097
美元/日圆 119.52 119.72 -0.17 -0.13 119.68
欧元/日圆 132.99 133.72 -0.55 -8.14 144.77
美元/瑞郎 0.9621 0.9607 +0.15 -3.22 0.9941
英镑/美元 1.5335 1.5359 -0.16 -1.53 1.5573
美元/加元 1.2513 1.2494 +0.15 +7.70 1.1618
澳元/美元 0.7834 0.7812 +0.28 -4.09 0.8168
新西兰元/美元 0.7578 0.7548 +0.40 -2.81 0.7797
欧元/瑞郎 1.0711 1.0738 -0.25 -10.93 1.2026
欧元/英镑 0.7252 0.7273 -0.29 -6.49 0.7755
欧元/瑞典克朗 9.2349 9.2498 -0.16 -2.47 9.4688
美元/挪威克朗 7.7388 7.7110 +0.36 +3.57 7.4720
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率路透调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
拉美货币报导 南非兰特报导
亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价
纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译/审校 张明钧/洪曦/李爽/李春喜/孙茉莉/张若琪/蔡美珍)
路透北京1月23日 - 中国手机公司小米 最知名的全球高管雨果·巴拉因健康原因及新的工作已经离职，他已经成为小米公司全球化的面孔。
安倍还称，日本政府希望阐释本国企业是如何为美国经济做出贡献的。日本政府采取该立场，旨在设法抵御对进入美国的进口品征收“边境税”的威胁。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保放