《全球汇市》欧洲央行会议前欧元下跌，美元指数创11年高位

东京一家日资银行的交易员称，周三日股 下跌，以及上日美股下跌，打击了风险人气，加大了美元/日圆的压力。

数据显示澳洲上季经济成长符合预期，市场对此感到宽慰，澳元因此略微获得提振。

数据公布后澳元兑美元 触及日高0.7835，但后来脱离该高点，最新报0.7812，日内下滑0.1%。

“澳洲GDP数据稍逊于预期，不过这是因为库存，并不是再做空的原因，”法国兴业银行驻伦敦策略师Kit Juckes表示。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1125 1.1174 -0.44 -8.04 1.2097

美元/日圆 119.52 119.72 -0.17 -0.13 119.68

欧元/日圆 132.99 133.72 -0.55 -8.14 144.77

美元/瑞郎 0.9621 0.9607 +0.15 -3.22 0.9941

英镑/美元 1.5335 1.5359 -0.16 -1.53 1.5573

美元/加元 1.2513 1.2494 +0.15 +7.70 1.1618

澳元/美元 0.7834 0.7812 +0.28 -4.09 0.8168

新西兰元/美元 0.7578 0.7548 +0.40 -2.81 0.7797

欧元/瑞郎 1.0711 1.0738 -0.25 -10.93 1.2026

欧元/英镑 0.7252 0.7273 -0.29 -6.49 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.2349 9.2498 -0.16 -2.47 9.4688

美元/挪威克朗 7.7388 7.7110 +0.36 +3.57 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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