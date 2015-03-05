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亚洲 | 2015年 3月 5日 星期四 15:28 BJT

《全球汇市》欧元触及11年低点，市场静候ECB购债计划细节

根据2005年以来的日本财务省数据，这是日本投资人一周买超海外股票的次高金额，也是连续第15周买超。

“将资本外流与相对偏高的美国收益率放在一起看，则的确意味着美元/日圆仍获得良好支撑，”巴克莱的Kotecha表示。

澳洲央行副总裁洛威稍早表示，当前汇价比起过去几年更加接近公允价值，这番谈话让澳元获得短暂提振。

澳洲央行长期倡言澳元汇价应下跌，而洛威这番谈话也被视为澳洲央行立场软化，从而带动澳元 一度升至0.7840美元。

不过澳元之后回吐涨幅，最新下跌大约0.1%至0.7813美元。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1044 1.1077 -0.30 -8.70 1.2097

美元/日圆 119.81 119.65 +0.13 +0.11 119.68

欧元/日圆 132.32 132.54 -0.17 -8.60 144.77

美元/瑞郎 0.9667 0.9630 +0.38 -2.76 0.9941

英镑/美元 1.5233 1.5263 -0.20 -2.18 1.5573

美元/加元 1.2444 1.2425 +0.15 +7.11 1.1618

澳元/美元 0.7812 0.7812 +0.00 -4.36 0.8168

新西兰元/美元 0.7537 0.7585 -0.63 -3.33 0.7797

欧元/瑞郎 1.0678 1.0669 +0.08 -11.21 1.2026

欧元/英镑 0.7249 0.7249 +0.00 -6.52 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.2235 9.2253 -0.02 -2.59 9.4688

美元/挪威克朗 7.8065 7.7745 +0.41 +4.48 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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