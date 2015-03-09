《全球汇市》美元升势停滞，兑欧元从11年半高位回撤

* 美元兑欧元一度触及11年半高位

* 日圆兑美元和欧元走软

* 美元兑日圆触及三个月新高后回落

* 美国强劲的就业数据鼓舞了对美联储势将升息的信心

路透纽约3月9日 - 美元兑欧元周一从11年半高位回落，因在上周美国公布强劲就业报告，扶助巩固了对美国联邦储备理事会(美联储/FED)将在今年升息的预估后，美元大涨，今日投资人获利了结。

“我们看来在目前水准稍事喘息，对因强劲就业报告带动的升势进行整固。需要其他的一些事情才能将美元推高到1.0760区间下方，但我们不确定会是什么样的诱因，因本周经济面的消息清淡。”Tempus Inc.市场部门董事John Doyle表示。

欧元兑美元 在电子交易平台(EBS)上微升0.07%，报1.08540美元，稍早在亚洲市场跌至1.0822美元，这是2003年9月来最低，下一重要支撑区域在1.07620美元水准。

美国公债 较可比欧元区公债 收益率差扩阔，令美国投资对寻求更高和安全回报的投资人而言更具吸引力。尽管尚未普遍接受，但鉴于美国经济数据强劲，市场预计美国将在年中某时升息。

不过通胀迟滞以及缺乏薪资增长抵消了升息的理据。过早升息可能扼杀经济复苏。

随着欧洲央行周一开始其规模达到1万亿欧元的欧债计划，预计欧元兑美元将继续承压。

市场聚焦希腊金融改革。荷兰财长暨欧元集团主席迪塞尔布洛姆表示，希腊必须开始讨论完成其救助计划，并实施改革。

美元兑日圆 升0.31%，报121.22日圆，略低于三个月新高121.415日圆。

美元兑加元 跌0.21%，报1.2593加元，或0.7941美元，尽管数据显示加拿大2月新屋开工急降至2009年来最低。

“今早加拿大的数据太差了，但造成的伤害看来不大。显而易见，在上周如此强劲的上涨后，美元只回落了一点。”BMO Capital Markets外汇策略部门全球主管Greg Anderson表示。

他还表示，“市场在周末意识到就业数据很好，但并不意味着美联储就将在6月升息，以及在3月声明中弃用‘耐心’措辞。”(完)

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