《全球汇市》美元坚挺，兑日圆和欧元徘徊在数年高位附近

全球贸易：美国计划对进口自中国和越南的工具箱产品展开调查
商务部称，之前美国企业滑铁卢工业公司(Waterloo Industries Inc.)向美国商务部和国际贸易委员会提出申诉。滑铁卢工业公司是美国家居用品公司Fortune Brands and Home Security的子公司。
希腊财经专家周三将就该国的经济改革计划，与欧盟、欧洲央行和国际货币基金组织(IMF)官员展开磋商。
受到美元全线走强的影响，澳元兑美元 下跌0.3%至0.7679，此前曾跌至一个月低点0.7671。
今日盘中将关注中国通胀数据，澳元的走势通常与中国经济表现有密切关系。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0828 1.0850 -0.20 -10.49 1.2097
美元/日圆 121.49 121.15 +0.28 +1.51 119.68
欧元/日圆 131.55 131.46 +0.07 -9.14 144.78
美元/瑞郎 0.9869 0.9856 +0.13 -0.72 0.9941
英镑/美元 1.5093 1.5128 -0.23 -3.08 1.5573
美元/加元 1.2629 1.2600 +0.23 +8.70 1.1618
澳元/美元 0.7668 0.7701 -0.43 -6.12 0.8168
新西兰元/美元 0.7329 0.7352 -0.31 -6.00 0.7797
澳元/日圆 93.160 93.300 -0.15 -4.70 97.750
新西兰元/日圆 89.040 89.070 -0.03 -4.58 93.310
英镑/日圆 183.36 183.28 +0.04 -1.62 186.38
澳元/新西兰元 1.0455 1.0449 +0.06 -0.13 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (翻译 许娜/李爽/王丽鑫/张荻； 审校 戴素萍/李婷仪/王兴亚/张若琪)
商务部称，之前美国企业滑铁卢工业公司(Waterloo Industries Inc.)向美国商务部和国际贸易委员会提出申诉。滑铁卢工业公司是美国家居用品公司Fortune Brands and Home Security的子公司。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- 商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- 外销订单(y/y) 3月 +12.3% +22.0% 5/22 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 -- 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 5月1日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/5 1620 外汇存底 4月底 -- 4,375.26亿美元 5/5 0830 消费者物价指 4月 -- +0.18% 数(CPI) * 5月8日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/8 1600 出口 4月 -- +13.2% * 5月15日当周