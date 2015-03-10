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亚洲 | 2015年 3月 10日 星期二 08:57 BJT

《全球汇市》美元坚挺，兑日圆和欧元徘徊在数年高位附近

希腊财经专家周三将就该国的经济改革计划，与欧盟、欧洲央行和国际货币基金组织(IMF)官员展开磋商。

受到美元全线走强的影响，澳元兑美元 下跌0.3%至0.7679，此前曾跌至一个月低点0.7671。

今日盘中将关注中国通胀数据，澳元的走势通常与中国经济表现有密切关系。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0828 1.0850 -0.20 -10.49 1.2097

美元/日圆 121.49 121.15 +0.28 +1.51 119.68

欧元/日圆 131.55 131.46 +0.07 -9.14 144.78

美元/瑞郎 0.9869 0.9856 +0.13 -0.72 0.9941

英镑/美元 1.5093 1.5128 -0.23 -3.08 1.5573

美元/加元 1.2629 1.2600 +0.23 +8.70 1.1618

澳元/美元 0.7668 0.7701 -0.43 -6.12 0.8168

新西兰元/美元 0.7329 0.7352 -0.31 -6.00 0.7797

澳元/日圆 93.160 93.300 -0.15 -4.70 97.750

新西兰元/日圆 89.040 89.070 -0.03 -4.58 93.310

英镑/日圆 183.36 183.28 +0.04 -1.62 186.38

澳元/新西兰元 1.0455 1.0449 +0.06 -0.13 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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