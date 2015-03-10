《全球汇市》美元兑欧元和日圆升至多年高位，因市场关注央行行动

* 欧元兑美元近12年来首次跌穿1.07美元

* 美元兑日圆触及近八年高位

* 对美联储年中升息的预期支撑美元

* 欧洲央行量化宽松政策打压欧洲公债收益率及欧元

* 希腊忧虑重燃打压欧元

路透纽约3月10日 - 美元兑欧元周二触及近12年高位，兑日圆触及八年高位，因欧洲央行购债计划，以及预期美国联邦储备理事会(美联储/FED)年中升息。

美元指数 触及2003年9月来最高，而欧元兑美元一度跌至2003年4月来最低的1.06925美元，欧元兑日圆也触及129.480日圆的2013年8月来最低。

“美国数据看来支持美联储今年升息的观点，”Chapdelaine Foreign Exchange董事总经理Douglas Borthwick提及最近的美国经济数据时表示。他称上周五公布的强劲2月美国就业报告为美联储今年升息“盖棺定论”了。

欧洲央行周一启动量化宽松计划，拖累欧洲公债收益率和欧元下挫。德意志银行周二的研究报告预计，年底前欧元兑美元将跌至平价，明年跌至0.90美元，2017年跌至0.85美元。

美元兑日圆 触及2007年7月来最高的122.040日圆，美元兑瑞郎 也触及平价，为1月15日瑞士央行取消瑞郎/欧元上限以来首次。

新兴市场货币中，美元兑墨西哥披索 触及15.6452披索，为至少1989年来最高，美元兑巴西雷亚尔 升至近11年最高的3.1722。

“那些在美联储维持近零利率时表示良好的货币，在美联储开始要收紧政策时表现就不那么好了，”Brown Brothers Harriman汇市策略师Win Thin在谈及较高风险新兴市场货币时称。

对希腊财政的担忧重燃，也令欧元承压。在彭博在推特上称美国白宫经济顾问委员会主席福尔曼表示，美元升值不利于美国经济增长后，美元一度缩减涨幅。

欧元兑美元 纽约尾盘跌1.42%，报1.0700美元。美元兑日圆 大致持平，报121.135日圆，美元兑瑞郎 尾盘升1.32%，报0.99895瑞郎。

美元指数尾盘升1.03%，报98.589。(完)

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