更新版 1-《全球汇市》美元兑欧元和日圆升至多年高位，因市场关注央行行动

标题新闻：TPP的剩余成员国在加拿大开会，讨论美国退出后如何促进本地区的自由贸易
注：TPP为跨太平洋伙伴关系协定的英文简称。 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
* 欧元兑美元近12年来首次跌穿1.07美元
* 美元兑日圆触及近八年高位
* 对美联储年中升息的预期支撑美元
* 欧洲央行量化宽松政策打压欧洲公债收益率及欧元
* 希腊忧虑重燃打压欧元 (新增文末汇率表格)
路透纽约3月10日 - 美元兑欧元周二触及近12年高位，兑日圆触及八年高位，因欧洲央行购债计划，以及预期美国联邦储备理事会(美联储/FED)年中升息。
美元指数 触及2003年9月来最高，而欧元兑美元一度跌至2003年4月来最低的1.06925美元，欧元兑日圆也触及129.480日圆的2013年8月来最低。
“美国数据看来支持美联储今年升息的观点，”Chapdelaine Foreign Exchange董事总经理Douglas Borthwick提及最近的美国经济数据时表示。他称上周五公布的强劲2月美国就业报告为美联储今年升息“盖棺定论”了。
欧洲央行周一启动量化宽松计划，拖累欧洲公债收益率和欧元下挫。德意志银行周二的研究报告预计，年底前欧元兑美元将跌至平价，明年跌至0.90美元，2017年跌至0.85美元。
美元兑日圆 触及2007年7月来最高的122.040日圆，美元兑瑞郎 也触及平价，为1月15日瑞士央行取消瑞郎/欧元上限以来首次。
新兴市场货币中，美元兑墨西哥披索 触及15.6452披索，为至少1989年来最高，美元兑巴西雷亚尔 升至近11年最高的3.1722。
“那些在美联储维持近零利率时表示良好的货币，在美联储开始要收紧政策时表现就不那么好了，”Brown Brothers Harriman汇市策略师Win Thin在谈及较高风险新兴市场货币时称。
对希腊财政的担忧重燃，也令欧元承压。在彭博在推特上称美国白宫经济顾问委员会主席福尔曼表示，美元升值不利于美国经济增长后，美元一度缩减涨幅。
欧元兑美元 纽约尾盘跌1.42%，报1.0700美元。美元兑日圆 大致持平，报121.135日圆，美元兑瑞郎 尾盘升1.32%，报0.99895瑞郎。
美元指数尾盘升1.03%，报98.589。
今日 上日 当日 今年以来 2014年
收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0697 1.0850 -1.41 -11.57 1.2097
美元/日圆 121.13 121.15 -0.02 +1.21 119.68
欧元/日圆 129.46 131.42 -1.49 -10.58 144.77
美元/瑞郎 0.9995 0.9856 +1.41 +0.54 0.9941
英镑/美元 1.5066 1.5128 -0.41 -3.26 1.5573
美元/加元 1.2686 1.2600 +0.68 +9.19 1.1618
澳元/美元 0.7619 0.7701 -1.06 -6.72 0.8168
欧元/瑞郎 1.0693 1.0695 -0.02 -11.08 1.2026
欧元/英镑 0.7099 0.7169 -0.98 -8.46 0.7755
新西兰元/美元 0.7271 0.7352 -1.10 -6.75 0.7797
美元/挪威克朗 8.0850 7.9280 +1.98 +8.20 7.4720
欧元/挪威克朗 8.6469 8.6030 +0.51 -4.34 9.0392
美元/瑞典克朗 8.5602 8.4863 +0.87 +9.81 7.7955
欧元/瑞典克朗 9.1515 9.2142 -0.68 -3.35 9.4688
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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* 标售标的：央行364天期存单 * 标售时间：周三(3日) * 标售金额：1,700亿台币 * 预测区间：0.50%附近 * 受访机构：六家 路透台北5月2日 - 台湾央行周三(3日)将标售1,700亿台币一年期定存单，较上月增加1 00亿台币。路透调查结果显示，本次一年期定存单加权平均得标利率中值料落在0.50%附近 。 路透周二访谈六家金融机构，包括三家本地银行及三家外商银行，预估这次利率大区间 在0.49-0.52%。 台湾央行4月底标售的182天期国库券，决标贴现率为0.330%，低于市场预期 。3月底一年期定存单标售的加权平均得标利率0.518%，高标在0.527%。 台湾央行自2010年4月起按月标售一次1,000亿台币的364天期存单。2014年2月增至1,20 0亿台币；2015年3月起提高到1,300亿台币、6月起增至1,500亿台币；2016年2月起增至1,60 0亿台币，仅2017年1月因农历春节因素而降
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