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亚洲 | 2015年 3月 11日 星期三 06:55 BJT

《全球汇市》欧元扩大跌幅并创12年新低，欧元区公债收益率继续下滑

“我们仍在做多美元，欧元兑美元和美元兑日圆目标仍分别为1.05和125。”

商品货币方面，澳元兑美元 跌至六年低位0.7603。

澳洲央行助理总裁肯特(Christopher Kent)周三早间发表演讲称，澳元下跌正开始为经济提供帮助。

市场目前等待0530GMT左右出炉的中国社会消费品零售总额、工业增加值数据。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0689 1.0697 -0.07 -11.64 1.2097

美元/日圆 121.10 121.13 -0.02 +1.19 119.68

欧元/日圆 129.44 129.57 -0.10 -10.60 144.78

美元/瑞郎 0.9986 0.9995 -0.09 +0.45 0.9941

英镑/美元 1.5064 1.5066 -0.01 -3.27 1.5573

美元/加元 1.2676 1.2686 -0.08 +9.11 1.1618

澳元/美元 0.7632 0.7619 +0.17 -6.56 0.8168

新西兰元/美元 0.7278 0.7271 +0.10 -6.66 0.7797

澳元/日圆 92.420 92.340 +0.09 -5.45 97.750

新西兰元/日圆 88.140 88.070 +0.08 -5.54 93.310

英镑/日圆 182.43 182.48 -0.03 -2.12 186.38

澳元/新西兰元 1.0478 1.0474 +0.04 +0.09 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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