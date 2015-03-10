《全球汇市》欧元扩大跌幅并创12年新低，欧元区公债收益率继续下滑

标题新闻：TPP的剩余成员国在加拿大开会，讨论美国退出后如何促进本地区的自由贸易
注：TPP为跨太平洋伙伴关系协定的英文简称。 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“我们仍在做多美元，欧元兑美元和美元兑日圆目标仍分别为1.05和125。”
商品货币方面，澳元兑美元 跌至六年低位0.7603。
澳洲央行助理总裁肯特(Christopher Kent)周三早间发表演讲称，澳元下跌正开始为经济提供帮助。
市场目前等待0530GMT左右出炉的中国社会消费品零售总额、工业增加值数据。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0689 1.0697 -0.07 -11.64 1.2097
美元/日圆 121.10 121.13 -0.02 +1.19 119.68
欧元/日圆 129.44 129.57 -0.10 -10.60 144.78
美元/瑞郎 0.9986 0.9995 -0.09 +0.45 0.9941
英镑/美元 1.5064 1.5066 -0.01 -3.27 1.5573
美元/加元 1.2676 1.2686 -0.08 +9.11 1.1618
澳元/美元 0.7632 0.7619 +0.17 -6.56 0.8168
新西兰元/美元 0.7278 0.7271 +0.10 -6.66 0.7797
澳元/日圆 92.420 92.340 +0.09 -5.45 97.750
新西兰元/日圆 88.140 88.070 +0.08 -5.54 93.310
英镑/日圆 182.43 182.48 -0.03 -2.12 186.38
澳元/新西兰元 1.0478 1.0474 +0.04 +0.09 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 王颖/张涛/戴素萍/许娜；审校 郑茵/杜明霞/张涛/王颖)
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* 标售标的：央行364天期存单 * 标售时间：周三(3日) * 标售金额：1,700亿台币 * 预测区间：0.50%附近 * 受访机构：六家 路透台北5月2日 - 台湾央行周三(3日)将标售1,700亿台币一年期定存单，较上月增加1 00亿台币。路透调查结果显示，本次一年期定存单加权平均得标利率中值料落在0.50%附近 。 路透周二访谈六家金融机构，包括三家本地银行及三家外商银行，预估这次利率大区间 在0.49-0.52%。 台湾央行4月底标售的182天期国库券，决标贴现率为0.330%，低于市场预期 。3月底一年期定存单标售的加权平均得标利率0.518%，高标在0.527%。 台湾央行自2010年4月起按月标售一次1,000亿台币的364天期存单。2014年2月增至1,20 0亿台币；2015年3月起提高到1,300亿台币、6月起增至1,500亿台币；2016年2月起增至1,60 0亿台币，仅2017年1月因农历春节因素而降
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