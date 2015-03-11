《全球汇市》欧元兑美元触及12年低点，因公债收益率创纪录低点

* 欧元兑美元跌向平价，因货币政策背离

* 欧洲央行本周开始QE后欧元区公债收益率屡创纪录低点

* 美元指数触及近12年高位，为今年表现最好主要资产

* 美元兑英镑、丹麦和挪威克朗触及多年高位

路透纽约3月11日 - 欧元持续的跌势周三加速，兑美元重挫1.5%，至近1.05美元，为12年来首次，因欧洲央行规模达1.1万亿欧元的购债计划拖累该地区公债收益率跌至负值纪录低位。

路透数据显示，欧元兑美元 自1月以来已经下挫12%，目前离平价水准还有约5%。

“欧元可能在短期内很轻易触及平价水准，”美银美林欧洲G10外汇策略部门主管Athanasios Vamvakidis表示。

欧元兑其他主要货币也下滑。欧元兑英镑 也创七年低点0.70145英镑，兑日圆 跌至18个月低点128.29日圆。

欧洲央行周一开始购买公债，以试图提振欧元区经济成长和通胀，这拖累欧元区内几乎所有成员国公债收益率都创下纪录低点，并带动投资人撤出欧元。

德国两年期公债收益率 跌至负0.241%的纪录低点，法国两年期公债收益率 触及负0.149%的低点。

“欧元区公债收益率非常疲弱，”野村证券国际汇市策略师Charles St. Arnaud表示，“投资人正在抛售欧元计价固定收益资产，以撤出欧元投资。”

欧元兑美元 周三在美国交易时段跌至近12年低点1.0509美元，势将创史上最差季度表现。根据路透数据，欧元兑美元纽约尾盘跌1.45%，报1.0541美元。

今年迄今欧元的跌幅中约三分之一是上周五之后录得的，当日美国公布的非农就业报告强于预期，刺激了对美联储可能早至今年年中就升息的臆测。

美联储下周将举行为期两日的货币政策会议，分析师预计美联储将从货币政策声明中剔除“耐心”措辞，以暗示准备好升息。

对美联储将在就业市场吃紧的情况下结束近零利率政策的预期，周二带动美元兑日圆 升至七年半高位122.04日圆，纽约尾盘，美元升0.26%，报121.45日圆。

美元指数 攀升0.9%，报99.985的12年高位，按此计算，美元指数表现本周超过日股，成为今年迄今表现最好的主要资产。

英镑兑美元 跌穿1.50美元，为2013年7月来首见，尾盘跌0.9%，报1.4933美元。

美元兑丹麦克朗 升1.6%，报7.00丹麦克朗之上，为2003年来首次，美元兑挪威克朗 升1.5%，报8.2050挪威克郎，为2002年5月来最高。(完)

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