《全球汇市》美元涨势暂歇，欧元从12年新低反弹

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
* 欧元兑美元在触及12年新低后反弹0.7%
* 美国零售销售令人失望，使美元颓势雪上加霜
* 新西兰元兑美元劲扬逾1.6%
路透纽约3月12日 - 美元兑欧元周四走软，因投资者在美元早盘劲扬，触及12年新高后锁定获利，之后美国公布的2月零售销售数据意外疲弱，抛售加速。
欧元年内迄今仍累计下跌12%，兑美元向平价靠近，因在欧洲等地放宽货币政策之时，美国经济却在稳步增长，引发市场预期美国联邦储备理事会(FED/美联储)将从今年开始升息。
美国商务部报告，2月零售销售意外下滑0.6%，因严寒天气影响销售。分析师预期为增长0.3%。数据公布后，美元走软。
“我认为我们终于看到美元强势的一些早期疲态，”Western Union Business Solutions的高级市场分析师Joe Manimbo表示。
“在下周美联储会议前，谨慎情绪开始升温。一方面，就业稳步增长促使很多人预计美联储将为最终升息铺路。但美元如此快速的攀升，可能使美联储有理由对经济成长可能因此受到威胁保持谨慎，”他说。
欧元兑美元 在EBS交易平台上扬0.71%，报1.06220美元，从盘中触及的2003年1月以来最低1.0494美元反弹。
欧洲央行本周开始实施1.1万亿欧元的购债计划，导致欧元区多国公债收益率跌至历史低位，从而削弱了欧元的吸引力。
10年期德国公债 收益率报0.25%，美国可比公债收益率 为2.10%。
欧元兑日圆 上扬0.60%，报128.86日圆。美元兑日圆 跌0.10%，报121.335日圆。
“除非其他贸易伙伴对欧元走软感到不满，否则，我认为欧元跌势将持续。美国曾表示对欧元走势感到不快，但只要欧洲各国对欧元走疲感到满意，欧元就可能继续走低，”野村的汇市分析师Yujiro Goto表示。
英镑兑美元 跌0.50%，至20个月低位1.4850美元，之前英国央行总裁卡尼暗示不急于升息，令部分预计央行将在明年初升息的投资者大失所望。
新西兰元兑美元 劲扬1.3%，因新西兰央行决定保持利率在3.5%不变，且最新政策声明立场不及市场预期温和。(完)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率