《全球汇市》美元涨势暂歇，欧元从12年新低反弹

* 欧元兑美元在触及12年新低后反弹0.7%

* 美国零售销售令人失望，使美元颓势雪上加霜

* 新西兰元兑美元劲扬逾1.6%

路透纽约3月12日 - 美元兑欧元周四走软，因投资者在美元早盘劲扬，触及12年新高后锁定获利，之后美国公布的2月零售销售数据意外疲弱，抛售加速。

欧元年内迄今仍累计下跌12%，兑美元向平价靠近，因在欧洲等地放宽货币政策之时，美国经济却在稳步增长，引发市场预期美国联邦储备理事会(FED/美联储)将从今年开始升息。

美国商务部报告，2月零售销售意外下滑0.6%，因严寒天气影响销售。分析师预期为增长0.3%。数据公布后，美元走软。

“我认为我们终于看到美元强势的一些早期疲态，”Western Union Business Solutions的高级市场分析师Joe Manimbo表示。

“在下周美联储会议前，谨慎情绪开始升温。一方面，就业稳步增长促使很多人预计美联储将为最终升息铺路。但美元如此快速的攀升，可能使美联储有理由对经济成长可能因此受到威胁保持谨慎，”他说。

欧元兑美元 在EBS交易平台上扬0.71%，报1.06220美元，从盘中触及的2003年1月以来最低1.0494美元反弹。

欧洲央行本周开始实施1.1万亿欧元的购债计划，导致欧元区多国公债收益率跌至历史低位，从而削弱了欧元的吸引力。

10年期德国公债 收益率报0.25%，美国可比公债收益率 为2.10%。

欧元兑日圆 上扬0.60%，报128.86日圆。美元兑日圆 跌0.10%，报121.335日圆。

“除非其他贸易伙伴对欧元走软感到不满，否则，我认为欧元跌势将持续。美国曾表示对欧元走势感到不快，但只要欧洲各国对欧元走疲感到满意，欧元就可能继续走低，”野村的汇市分析师Yujiro Goto表示。

英镑兑美元 跌0.50%，至20个月低位1.4850美元，之前英国央行总裁卡尼暗示不急于升息，令部分预计央行将在明年初升息的投资者大失所望。