《全球汇市》美元上涨，受逢低吸纳买盘推高

“美元受基础需求支撑反弹，而非一系列因素。美联储可能必须推迟升息，但仍处于收紧政策路径，同时其他国家央行则在进行量化宽松，”巴克莱驻东京的首席日本外汇策略师Shinichiro Kadota表示。

“在这种情况下，投资者继续青睐美元，欧洲收益率非常低，日本投资者寻求海外资产以平衡投资组合，”他说。

美元指数 持稳于97.832，隔夜上涨0.9%。

澳元兑美元 小升0.1%至0.7643美元，延续上日大幅涨幅。澳元兑美元上日高见0.7711，因澳洲央行意外维持利率不变。

英镑兑美元 上涨0.1%至1.4826美元。隔夜走势受到强于预期的英国服务业数据以及下个月大选前的不确定性相互牵动。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0834 1.0813 +0.19 -10.44 1.2097

美元/日圆 120.17 120.26 -0.07 +0.41 119.68

欧元/日圆 130.18 130.05 +0.10 -10.08 144.78

美元/瑞郎 0.9647 0.9659 -0.12 -2.96 0.9941

英镑/美元 1.4824 1.4805 +0.13 -4.81 1.5573

美元/加元 1.2494 1.2503 -0.07 +7.54 1.1618

澳元/美元 0.7648 0.7631 +0.22 -6.37 0.8168

新西兰元/美元 0.7519 0.7492 +0.36 -3.57 0.7797

澳元/日圆 91.910 91.770 +0.15 -5.97 97.750

新西兰元/日圆 90.360 90.100 +0.29 -3.16 93.310

英镑/日圆 178.14 178.04 +0.06 -4.42 186.38

澳元/新西兰元 1.0165 1.0179 -0.14 -2.90 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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