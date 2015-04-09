《全球汇市》美元走强，受助于美欧利差扩阔和政策预期

金属期市：伦铜上涨，受助于美元贬值和特朗普支出政策憧憬
“如果这将成为影响市场的长期因素，那么就需要看到一些证据，以确定这不仅仅是为了当选而发出的竞选言论，”一位在悉尼的大宗商品交易员说道，他拒绝具名，因未获得授权对媒体发表看法。
* 美国和欧洲的利差扩阔提振美元
* 欧元、瑞郎和英镑兑美元均下跌1%
* 美元触及三周来最高
路透纽约4月9日 - 美元周四触及近三周最高，因市场相信美国升息不可避免，以及尽管近期经济数据喜忧参半，但6月升息并非完全没有可能。
美国和德国指标10年期公债的利差周四扩阔至1.771%，为3月26日以来最阔。
欧元兑美元 盘中跌至3月19日以来最低，在EBS交易平台下跌1.34%，报1.06370美元。
美元兑瑞郎 攀升1.28%，至近三周高位0.9790瑞郎。美元兑日圆 上涨0.42%，报120.74日圆，为3月20日以来最高。英镑兑美元急跌1.24%，至三周低位1.4680美元。
在疲弱的美国就业数据上周出炉后，美元前景看似风雨飘摇，但两位美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员周三表示，仍可能在6月升息。且当日发布的美联储最新会议记录显示，部分决策者迫切希望尽早开始升息。
“会议记录将市场的升息预期重新拉向9月，甚至让市场认为，如果经济数据在第二季出现实质性的改善，也可能在6月升息，”法国农业信贷银行驻纽约的汇市策略师Mark McCormick表示。
“市场将聚焦下周公布的美国数据，尤其是零售销售数据，据此判断首季数据的疲弱表现是否只是暂时的。我们预计美元下周会上扬，”他说。
稍早公布的数据显示，上周美国初请失业金人口增幅小于预期，初请失业金人口四周均值触及2000年以来最低。这表明美国经济活动首季放缓可能只是暂时性的。
“总体来看，欧元/美元走软仍是两个因素所致，”花旗美国G10汇率策略师Richard Cochinos表示，“一个是量化宽松计划(QE)对利差和相应利率市场的影响，因此，资金通过固定收益产品这一渠道流出。但同时，市场还面临希腊问题的尾部风险，且越接近4月底，问题的严重程度丝毫不会减弱。”
希腊今日偿还了一笔4.5亿欧元的国际货币基金组织(IMF)贷款。希腊政府预计将在几周后耗尽现金，除非与欧盟就经济改革计划达成一致。(完)
“如果这将成为影响市场的长期因素，那么就需要看到一些证据，以确定这不仅仅是为了当选而发出的竞选言论，”一位在悉尼的大宗商品交易员说道，他拒绝具名，因未获得授权对媒体发表看法。
0827GMT - * 美元/日圆再度陷入日线图云区之中 * 日线图云图目前处在109.93-114.24 * 未能突破115.62，挫伤多头。这里是101.19-118.66一波涨势的50%回档位 * 日线转换线和基准线呈负向排列，这是看空结构 * 我们着手在日线图云区顶端下方的113.95处做空 * 云图图表链接 http://reut.rs/2jHZwOE (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价
路透马尼拉1月23日 - 中国铁矿石和螺纹钢期货价格周一连续第四日下跌，交投兴趣寡淡，因中国春节假期临近，许多市场参与者已经离场。