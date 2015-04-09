《全球汇市》美元走强，受助于美欧利差扩阔和政策预期

* 美国和欧洲的利差扩阔提振美元

* 欧元、瑞郎和英镑兑美元均下跌1%

* 美元触及三周来最高

路透纽约4月9日 - 美元周四触及近三周最高，因市场相信美国升息不可避免，以及尽管近期经济数据喜忧参半，但6月升息并非完全没有可能。

美国和德国指标10年期公债的利差周四扩阔至1.771%，为3月26日以来最阔。

欧元兑美元 盘中跌至3月19日以来最低，在EBS交易平台下跌1.34%，报1.06370美元。

美元兑瑞郎 攀升1.28%，至近三周高位0.9790瑞郎。美元兑日圆 上涨0.42%，报120.74日圆，为3月20日以来最高。英镑兑美元急跌1.24%，至三周低位1.4680美元。

在疲弱的美国就业数据上周出炉后，美元前景看似风雨飘摇，但两位美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员周三表示，仍可能在6月升息。且当日发布的美联储最新会议记录显示，部分决策者迫切希望尽早开始升息。

“会议记录将市场的升息预期重新拉向9月，甚至让市场认为，如果经济数据在第二季出现实质性的改善，也可能在6月升息，”法国农业信贷银行驻纽约的汇市策略师Mark McCormick表示。

“市场将聚焦下周公布的美国数据，尤其是零售销售数据，据此判断首季数据的疲弱表现是否只是暂时的。我们预计美元下周会上扬，”他说。

稍早公布的数据显示，上周美国初请失业金人口增幅小于预期，初请失业金人口四周均值触及2000年以来最低。这表明美国经济活动首季放缓可能只是暂时性的。

“总体来看，欧元/美元走软仍是两个因素所致，”花旗美国G10汇率策略师Richard Cochinos表示，“一个是量化宽松计划(QE)对利差和相应利率市场的影响，因此，资金通过固定收益产品这一渠道流出。但同时，市场还面临希腊问题的尾部风险，且越接近4月底，问题的严重程度丝毫不会减弱。”