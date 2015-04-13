《全球汇市》美元兑欧元上涨，因市场持续预计美联储将在未来几个月升息

* 对美联储将在未来几个月升息的预期提振美元

* 日本内阁特别经济顾问的讲话带动日圆

* 澳元下跌，因中国出口数据意外疲弱

路透纽约4月13日 - 美元兑欧元周一上涨，因市场延续上周对美国联邦储备理事会(FED/美联储)将在未来几个月升息的押注，而日圆小涨，受日本内阁特别经济顾问滨田宏一的讲话提振。

由于今日美国没有重大经济数据公布，近期美联储官员的讲话以及美联储3月货币政策会议记录显示在6月升息的可能性，提振了美元兑欧元的需求。

“某种程度而言，(6月升息)再度成为可能，这是带动美元走强的部分原因，”Commonwealth Foreign Exchange首席市场分析师Omer Esiner称。

美元兑日圆下滑，盘中稍早一度触及约三周高位120.845日圆。分析师称因周一滨田宏一的讲话暗示日圆兑美元过度疲弱。

“这意指日圆颓势已经到了日本官员希望看到的极限，”BK Asset Management汇市策略部门董事总经理Boris Schlossberg称。

“如果美元/日圆升得过快，对日本消费者来说难以承受。”

旨在提振经济成长和推高通胀至2%目标的日本央行大规模宽松货币政策引发了日圆的跌势。

中国海关周一公布，以美元计价的3月出口同比下降15%，与路透调查预估的增长12%大相径庭，增速创2014年2月以来最低。3月进口同比下降12.7%。 创六年最大降幅，表明内需疲弱。

澳元兑美元 应声跌至0.7553美元，逼近本月稍早触及的六年低点0.7534。由于澳中两国贸易往来频繁，澳元走势会受到中国数据的影响。

欧元兑美元 纽约尾盘跌0.3%，报1.05750美元，盘中跌至近一个月低点1.05205美元。美元兑日圆 跌0.21%，报120.050日圆。

美元兑瑞郎 跌0.28%，报0.97665瑞郎，稍早触及约三周最高的0.98625瑞郎。