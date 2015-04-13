更新版 1-《全球汇市》美元兑欧元上涨，因市场持续预计美联储将在未来几个月升息

* 对美联储将在未来几个月升息的预期提振美元

* 日本内阁特别经济顾问的讲话提振日圆

* 澳元下跌，因中国出口数据意外疲弱 (新增文末收盘表格)

路透纽约4月13日 - 美元兑欧元周一上涨，因市场延续上周对美国联邦储备理事会(FED/美联储)将在未来几个月升息的押注，而日圆小涨，受日本内阁特别经济顾问滨田宏一的讲话提振。

由于今日美国没有重大经济数据公布，近期美联储官员的讲话以及美联储3月货币政策会议记录显示在6月升息的可能性，提振了美元兑欧元的需求。

“某种程度而言，(6月升息)再度成为可能，这是带动美元走强的部分原因，”Commonwealth Foreign Exchange首席市场分析师Omer Esiner称。

美元兑日圆下滑，盘中稍早一度触及约三周高位120.845日圆。分析师称因周一滨田宏一的讲话暗示日圆兑美元过度疲弱。

“这意指日圆颓势已经到了日本官员希望看到的极限，”BK Asset Management汇市策略部门董事总经理Boris Schlossberg称。

“如果美元/日圆升得过快，对日本消费者来说难以承受。”

旨在提振经济成长和推高通胀至2%目标的日本央行大规模宽松货币政策引发了日圆的跌势。

中国海关周一公布，以美元计价的3月出口同比下降15%，与路透调查预估的增长12%大相径庭，增速创2014年2月以来最低。3月进口同比下降12.7%。 创六年最大降幅，表明内需疲弱。

澳元兑美元 应声跌至0.7553美元，逼近本月稍早触及的六年低点0.7534。由于澳中两国贸易往来频繁，澳元走势会受到中国数据的影响。

欧元兑美元 纽约尾盘跌0.3%，报1.05750美元，盘中跌至近一个月低点1.05205美元。美元兑日圆 跌0.21%，报120.050日圆。

美元兑瑞郎 跌0.28%，报0.97665瑞郎，稍早触及约三周最高的0.98625瑞郎。

美元指数 升0.11%，报99.444。

今日 上日 当日 今年以来 2014年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0566 1.0602 -0.34 -12.66 1.2097

美元/日圆 120.10 120.21 -0.09 +0.35 119.68

欧元/日圆 126.88 127.40 -0.41 -12.36 144.77

美元/瑞郎 0.9779 0.9792 -0.13 -1.63 0.9941

英镑/美元 1.4670 1.4629 +0.28 -5.80 1.5573

美元/加元 1.2593 1.2560 +0.26 +8.39 1.1618

澳元/美元 0.7589 0.7676 -1.13 -7.09 0.8168

欧元/瑞郎 1.0331 1.0384 -0.51 -14.09 1.2026

欧元/英镑 0.7197 0.7241 -0.61 -7.20 0.7755

新西兰元/美元 0.7453 0.7534 -1.08 -4.41 0.7797

美元/挪威克朗 8.0906 8.0916 -0.01 +8.28 7.4720

欧元/挪威克朗 8.5583 8.5850 -0.31 -5.32 9.0392

美元/瑞典克朗 8.8207 8.8211 -0.00 +13.15 7.7955

欧元/瑞典克朗 9.3219 9.3604 -0.41 -1.55 9.4688

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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