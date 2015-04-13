更新版 1-《全球汇市》美元兑欧元上涨，因市场持续预计美联储将在未来几个月升息

《中国2017年4月宏观数据路透调查中值一览表》--5月12日
路透北京5月12日 - 以下为中国2017年4月主要宏观经济指标路透调查预测中值一览表。 各指标数据 2017年 2016年 （除注明外，均为同比%） 4月实际 4月预测 3月 2月 1月 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 值 值 居民消费价格指数(CPI) 1.2 1.1 0.9 0.8 2
* 对美联储将在未来几个月升息的预期提振美元
* 日本内阁特别经济顾问的讲话提振日圆
* 澳元下跌，因中国出口数据意外疲弱 (新增文末收盘表格)
路透纽约4月13日 - 美元兑欧元周一上涨，因市场延续上周对美国联邦储备理事会(FED/美联储)将在未来几个月升息的押注，而日圆小涨，受日本内阁特别经济顾问滨田宏一的讲话提振。
由于今日美国没有重大经济数据公布，近期美联储官员的讲话以及美联储3月货币政策会议记录显示在6月升息的可能性，提振了美元兑欧元的需求。
“某种程度而言，(6月升息)再度成为可能，这是带动美元走强的部分原因，”Commonwealth Foreign Exchange首席市场分析师Omer Esiner称。
美元兑日圆下滑，盘中稍早一度触及约三周高位120.845日圆。分析师称因周一滨田宏一的讲话暗示日圆兑美元过度疲弱。
“这意指日圆颓势已经到了日本官员希望看到的极限，”BK Asset Management汇市策略部门董事总经理Boris Schlossberg称。
“如果美元/日圆升得过快，对日本消费者来说难以承受。”
旨在提振经济成长和推高通胀至2%目标的日本央行大规模宽松货币政策引发了日圆的跌势。
中国海关周一公布，以美元计价的3月出口同比下降15%，与路透调查预估的增长12%大相径庭，增速创2014年2月以来最低。3月进口同比下降12.7%。 创六年最大降幅，表明内需疲弱。
澳元兑美元 应声跌至0.7553美元，逼近本月稍早触及的六年低点0.7534。由于澳中两国贸易往来频繁，澳元走势会受到中国数据的影响。
欧元兑美元 纽约尾盘跌0.3%，报1.05750美元，盘中跌至近一个月低点1.05205美元。美元兑日圆 跌0.21%，报120.050日圆。
美元兑瑞郎 跌0.28%，报0.97665瑞郎，稍早触及约三周最高的0.98625瑞郎。
美元指数 升0.11%，报99.444。
今日 上日 当日 今年以来 2014年
收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0566 1.0602 -0.34 -12.66 1.2097
美元/日圆 120.10 120.21 -0.09 +0.35 119.68
欧元/日圆 126.88 127.40 -0.41 -12.36 144.77
美元/瑞郎 0.9779 0.9792 -0.13 -1.63 0.9941
英镑/美元 1.4670 1.4629 +0.28 -5.80 1.5573
美元/加元 1.2593 1.2560 +0.26 +8.39 1.1618
澳元/美元 0.7589 0.7676 -1.13 -7.09 0.8168
欧元/瑞郎 1.0331 1.0384 -0.51 -14.09 1.2026
欧元/英镑 0.7197 0.7241 -0.61 -7.20 0.7755
新西兰元/美元 0.7453 0.7534 -1.08 -4.41 0.7797
美元/挪威克朗 8.0906 8.0916 -0.01 +8.28 7.4720
欧元/挪威克朗 8.5583 8.5850 -0.31 -5.32 9.0392
美元/瑞典克朗 8.8207 8.8211 -0.00 +13.15 7.7955
欧元/瑞典克朗 9.3219 9.3604 -0.41 -1.55 9.4688
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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全部现汇报价 (编译 李军; 审校 母红)
路透北京5月12日 - 以下为中国2017年4月主要宏观经济指标路透调查预测中值一览表。 各指标数据 2017年 2016年 （除注明外，均为同比%） 4月实际 4月预测 3月 2月 1月 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 值 值 居民消费价格指数(CPI) 1.2 1.1 0.9 0.8 2
路透新加坡5月12日 - 印度现货需求持续支撑新加坡柴油现货价差， 不过交易商周五表示，随着炼厂检修结束，供应预计会增加。 印度石油公司(Indian Oil Corp, IOC)继续在现货市场寻求柴油船货 ，拉高了柴油的价差。交易商称，该公司求购至多12万吨40ppm柴油，6月 交付。 此前，印度斯坦石油公司(HPCL)和印度石油公司也求购5月交付柴油 。 交易商称，印度石油公司求售最多3.2万吨的航煤，6月从巴拉迪布装 船。 今年印度出口的航煤比前几年都要多，交易商称，因为煤油需求疲软 ，炼厂将航煤的产量最大化。 消息人士称，台湾中油公司以每桶较新加坡报价升水约0.3美元的价 格，售出了一批500ppm柴油船货，6月装船。 暂时无法立即确认买家是谁。 交易商称，印度Essar Oil以每桶较中东报价升水0.65美元的价格， 向维多公司出售一批500ppm柴油，6月5-9日装船，不过此事暂时无法确认 。 新加坡成交一笔柴油交易，没有航
以下为路透中文新闻为您整理的5月8日-12日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周跌0.04%。本周市场进入“一带一路”峰会前的稳定行情，汇价走势平稳，日内有效波动仅几十点。由于缺乏交易机会，部分机构自营盘在即期市场参与倒量，争取年度排名；而由于近期汇价持稳，客盘结汇也有所增加，市场相对平衡。短期汇市缺乏主题，料将延续窄幅横盘。 公开市场操作: --中国金融监管强势推进中，金融市场随之波动加剧，央行当周重启逆回购操作同时，并辅以PSL和MLF超额续做，通过“组合拳”出手投放流动性。业内人士称，为配合强监管，央行操作亦注意把控节奏，维稳意图明显，短期资金面呈稳中向好态势。