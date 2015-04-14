《全球汇市》美元下滑，因零售销售不及预期和IMF下调美国经济成长预估

* 美国3月零售销售增加，但逊于预期

* 日本内阁特别经济顾问暗示日圆可能跌得过多

* 欧元兑日圆从两年低点反弹

路透纽约4月14日 - 在连升五个交易日后，美元周二下挫，因投资人趁美国公布的3月零售销售不及预期的机会减持美元。因市场预计美国即将升息，遂建立了大量美元仓位。

国际货币基金组织(IMF)将今明两年美国经济成长预估下调至3.1%，之前分别为3.6%和3.3%，这令美国经济前景再度受创。

而日圆普涨，兑欧元触及两年高位，此前日本内阁特别经济顾问滨田宏一暗示日圆或许跌得过多，需要缩减一些跌幅。

“如果投资人因零售销售数据下调首季美国经济成长预估，我也不会感到意外，”Brown Brothers Harriman汇市策略部门全球主管Marc Chandler称。

“加上IMF的因素，我认为有理由减持美元仓位。”他表示。

分析师称，美元上周大涨3%，减持美元多头仓位的时机成熟。

纽约尾盘，美元指数 跌0.7%，报98.745。

欧元兑美元 升0.8%，报1.0653美元，不过对希腊月底限期前偿还债务能力的担忧限制了欧元的升幅。

欧元兑日圆 在跌至两年低点后反弹，尾盘升0.2%，报127.15日圆。

滨田宏一周二在接受路透专访时表示，他周一评论美元在105日圆水平是可接受的，指的是购买力平价汇率而非现汇汇率。美元在120日圆的水平是可以接受的。

美国公布3月零售销售增长0.9%，低于路透访查分析师预估的1.0%，核心零售销售增长0.3%，低于预估的0.5%后，美元进一步回吐涨幅。

“从名义水准来看，过去三个月零售销售的趋势极为疲弱，但部分是因产品价格大幅缩水。”丹麦丹斯克银行高级分析师Roed Frederiksen表示。(完)