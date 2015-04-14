《全球汇市》美元下滑，因零售销售不及预期和IMF下调美国经济成长预估

中国企业：摩拜单车获富士康投资，展开积极扩张
摩拜单车成立于2015年，目前在中国13个城市运营。该公司已经与华住酒店集团和线上旅行平台携程达成投资关系，以面向游客提供服务。
* 美国3月零售销售增加，但逊于预期
* 日本内阁特别经济顾问暗示日圆可能跌得过多
* 欧元兑日圆从两年低点反弹
路透纽约4月14日 - 在连升五个交易日后，美元周二下挫，因投资人趁美国公布的3月零售销售不及预期的机会减持美元。因市场预计美国即将升息，遂建立了大量美元仓位。
国际货币基金组织(IMF)将今明两年美国经济成长预估下调至3.1%，之前分别为3.6%和3.3%，这令美国经济前景再度受创。
而日圆普涨，兑欧元触及两年高位，此前日本内阁特别经济顾问滨田宏一暗示日圆或许跌得过多，需要缩减一些跌幅。
“如果投资人因零售销售数据下调首季美国经济成长预估，我也不会感到意外，”Brown Brothers Harriman汇市策略部门全球主管Marc Chandler称。
“加上IMF的因素，我认为有理由减持美元仓位。”他表示。
分析师称，美元上周大涨3%，减持美元多头仓位的时机成熟。
纽约尾盘，美元指数 跌0.7%，报98.745。
欧元兑美元 升0.8%，报1.0653美元，不过对希腊月底限期前偿还债务能力的担忧限制了欧元的升幅。
欧元兑日圆 在跌至两年低点后反弹，尾盘升0.2%，报127.15日圆。
滨田宏一周二在接受路透专访时表示，他周一评论美元在105日圆水平是可接受的，指的是购买力平价汇率而非现汇汇率。美元在120日圆的水平是可以接受的。
美国公布3月零售销售增长0.9%，低于路透访查分析师预估的1.0%，核心零售销售增长0.3%，低于预估的0.5%后，美元进一步回吐涨幅。
“从名义水准来看，过去三个月零售销售的趋势极为疲弱，但部分是因产品价格大幅缩水。”丹麦丹斯克银行高级分析师Roed Frederiksen表示。(完)
摩拜单车成立于2015年，目前在中国13个城市运营。该公司已经与华住酒店集团和线上旅行平台携程达成投资关系，以面向游客提供服务。
路透北京1月23日 - 陷入私签债券交易协议风波的国海证券 周一再度公告称，公司第一大股东广西投资集团通过全资子公司广投金控于今日以集中竞价方式增持公司1,831万股。公司董事梁国坚及股东索美公司计划自行或通过索美公司于今年1月24日-11月24日期间，通过二级市场买入的方式，在二级市场增持不超过1亿元人民币的国海证券股份。
韩国政府预测，在假期季前将进口总计1,500吨或大约2,500万枚鸡蛋，主要从美国进口。根据海关的官方数据，去年蛋制品进口总量为1,856吨，进口额大约为1,200万美元。