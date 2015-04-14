更新版 1-《全球汇市》美元下滑，因零售销售不及预期和IMF下调美国经济成长预估

中国个股：国海证券大股东再增持1,831万股，董事拟增持不超1亿元
路透北京1月23日 - 陷入私签债券交易协议风波的国海证券 周一再度公告称，公司第一大股东广西投资集团通过全资子公司广投金控于今日以集中竞价方式增持公司1,831万股。公司董事梁国坚及股东索美公司计划自行或通过索美公司于今年1月24日-11月24日期间，通过二级市场买入的方式，在二级市场增持不超过1亿元人民币的国海证券股份。
* 美国3月零售销售增加，但逊于预期
* 日本内阁特别经济顾问暗示日圆可能跌得过多
* 欧元兑日圆从两年低点反弹 (新增文末表格)
路透纽约4月14日 - 在连升五个交易日后，美元周二下挫，因投资人趁美国公布的3月零售销售不及预期的机会减持美元。因市场预计美国即将升息，遂建立了大量美元仓位。
国际货币基金组织(IMF)将今明两年美国经济成长预估下调至3.1%，之前分别为3.6%和3.3%，这令美国经济前景再度受创。
而日圆普涨，兑欧元触及两年高位，此前日本内阁特别经济顾问滨田宏一暗示日圆或许跌得过多，需要缩减一些跌幅。
“如果投资人因零售销售数据下调首季美国经济成长预估，我也不会感到意外，”Brown Brothers Harriman汇市策略部门全球主管Marc Chandler称。
“加上IMF的因素，我认为有理由减持美元仓位。”他表示。
分析师称，美元上周大涨3%，减持美元多头仓位的时机成熟。
纽约尾盘，美元指数 跌0.7%，报98.745。
欧元兑美元 升0.8%，报1.0653美元，不过对希腊月底限期前偿还债务能力的担忧限制了欧元的升幅。
欧元兑日圆 在跌至两年低点后反弹，尾盘升0.2%，报127.15日圆。
滨田宏一周二在接受路透专访时表示，他周一评论美元在105日圆水平是可接受的，指的是购买力平价汇率而非现汇汇率。美元在120日圆的水平是可以接受的。
美国公布3月零售销售增长0.9%，低于路透访查分析师预估的1.0%，核心零售销售增长0.3%，低于预估的0.5%后，美元进一步回吐涨幅。
“从名义水准来看，过去三个月零售销售的趋势极为疲弱，但部分是因产品价格大幅缩水。”丹麦丹斯克银行高级分析师Roed Frederiksen表示。
今日 上日 当日 今年以来 2014年
收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0652 1.0566 +0.81 -11.95 1.2097
美元/日圆 119.36 120.10 -0.62 -0.27 119.68
欧元/日圆 127.09 126.88 +0.17 -12.21 144.77
美元/瑞郎 0.9727 0.9779 -0.53 -2.15 0.9941
英镑/美元 1.4776 1.4670 +0.72 -5.12 1.5573
美元/加元 1.2484 1.2593 -0.87 +7.45 1.1618
澳元/美元 0.7624 0.7589 +0.46 -6.66 0.8168
欧元/瑞郎 1.0358 1.0331 +0.26 -13.87 1.2026
欧元/英镑 0.7206 0.7197 +0.13 -7.08 0.7755
新西兰元/美元 0.7518 0.7453 +0.87 -3.58 0.7797
美元/挪威克朗 7.9397 8.0906 -1.87 +6.26 7.4720
欧元/挪威克朗 8.4614 8.5583 -1.13 -6.39 9.0392
美元/瑞典克朗 8.7629 8.8207 -0.66 +12.41 7.7955
欧元/瑞典克朗 9.3389 9.3219 +0.18 -1.37 9.4688
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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韩国政府预测，在假期季前将进口总计1,500吨或大约2,500万枚鸡蛋，主要从美国进口。根据海关的官方数据，去年蛋制品进口总量为1,856吨，进口额大约为1,200万美元。
* 春节资金需求显现，短率稳中透升 * 资金趋紧，部分跨年利率升至0.43% * 年关进入倒数资金紧，短票利率走扬 * 债券RP市场基金赎回量增，利率上扬 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北1月23日 - 台湾银行间短率周一稳中透升。资金调度人员表示，随着农历年关 进入倒数，春节资金需求陆续显现，今天已经明显感受到市场资金偏紧，新的资金需求陆续 出笼，部分行库略为拉升利率。 他们指出，今天多家票券商资金缺口都不小，一大早各大票券商即四处找钱，市场流动 性虽不成问题，但除少数大型公股银行仍维持原利率水准外，民营银行已陆续开出较高的利 率。 〞今天(资金)比较紧一点，利率有上来一点点，剩下没几天了，只好屈服比较高的利率 。〞一大型票券商资调人员说。 一大型银行资调人员表示，今天新的资金需求显现，但手中可供拆款的资金不多，大都 是到期续拆，利率则维持不变；但有部分已拉升利率。 一大型票券商资调人员则称，财政部今天发行250亿台币公债，加上有多档国际版债券