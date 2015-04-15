《全球汇市》美国数据疲弱拖累美元下滑，交易商对欧元空头获利了结

国际油市：油价处于一个月高位，因预期减产协议将延长
路透纽约5月19日 - 油价周五上涨，连续第二周周线升高，因石油输出国组织(OPEC)和其它产油国将于下周同意延长减产协议的预期升温。
* 交易商对欧元空头获利了结
* 美国工业生产和制造业数据疲弱，殃及美元
* 欧洲央行总裁德拉吉重申欧洲央行对通胀温和的政策倾向
路透纽约4月15日 - 美元兑一篮子主要货币周三下滑，此前美国公布的经济数据疲弱，美国联邦储备理事会(FED/美联储)近10年来首次升息的时机不明朗，带动交易商购回欧元，抛售美元。
美元指数连跌第二个交易日，因数据显示3月美国工业生产录得逾两年半来最大月降幅，部分因油气井钻探活动骤降，凸显油价下跌和美元走强给经济造成的负面影响。且纽约联储公布的数据显示，4月纽约州制造业指数从3月的6.90降至-1.19，为去年12月以来首次出现负值。
“近期美国经济数据转弱可能令市场推迟对美联储首次升息时机的预期，”富国证券汇市策略师Eric Viloria表示。
分析师表示，汇市交易商已经变得对美国经济数据高度敏感，因这会提供美联储何时可能开始升息的线索。美联储升息预计将带动投资资金流入美国，从而提振美元。
欧元兑美元早盘下滑，之后逐步反弹，尽管欧洲央行重申温和的货币政策立场。
Merk Investments总裁兼投资长Axel Merk表示，周三走势显示交易商对部分欧元空头获利了结。
欧元兑美元 纽约尾盘升0.18%，报1.06755美元，稍早触及1.07030美元的日高。尽管今日上涨，但欧元未能突破周二日高1.07080美元。
美元兑日圆 尾盘下跌0.15%，报119.20日圆，盘中触及一周半最低的118.790日圆。
美元兑瑞郎 跌0.72%，报0.96550瑞郎，稍早曾跌至0.96365瑞郎的一周低点。
美元指数 尾盘跌0.38%，报98.355，盘中触及近一周低点98.216。(完)
路透纽约5月19日 - 油价周五上涨，连续第二周周线升高，因石油输出国组织(OPEC)和其它产油国将于下周同意延长减产协议的预期升温。
* 对特朗普的指控是投资者的主要关注点 * 联储布拉德警告不要激进升息 * 财政部下周标售880亿美元公债 路透纽约5月19日 - 美国公债收益率周五下跌，因投资者担心针对总 统特朗普的指控会阻碍减税和增加基建支出计划。 华盛顿邮报周五报道称，正在就特朗普竞选团队与俄罗斯之间可能进 行的合作进行法律调查，其中涉及一名现就职于白宫的官员。 特朗普周四否认要求前美国联邦调查局(FBI)局长科米放弃针对前美 国国家安全顾问弗林与俄罗斯关系的调查。 “对特朗普最大的担心就是特朗普计划的脱轨，”道明证券利率策略 师Gennadiy Goldberg称。 “不仅仅是经济数据强劲促使市场更加乐观，部分原因还有特朗普将 支撑经济增长的预期，”Goldberg称，“特朗普计划的脱轨会起到相反的 作用。” 白宫官员周五称，特朗普政府将在下周二发布的首个预算案中包括在 未来10年向基础设施建设投资2,000亿美元。 指标10年期公债收益率 持平于2
美国联邦调查局(FBI)局长科米 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选