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亚洲 | 2015年 4月 16日 星期四 04:58 BJT

《全球汇市》美国数据疲弱拖累美元下滑，交易商对欧元空头获利了结

* 交易商对欧元空头获利了结

* 美国工业生产和制造业数据疲弱，殃及美元

* 欧洲央行总裁德拉吉重申欧洲央行对通胀温和的政策倾向

路透纽约4月15日 - 美元兑一篮子主要货币周三下滑，此前美国公布的经济数据疲弱，美国联邦储备理事会(FED/美联储)近10年来首次升息的时机不明朗，带动交易商购回欧元，抛售美元。

美元指数连跌第二个交易日，因数据显示3月美国工业生产录得逾两年半来最大月降幅，部分因油气井钻探活动骤降，凸显油价下跌和美元走强给经济造成的负面影响。且纽约联储公布的数据显示，4月纽约州制造业指数从3月的6.90降至-1.19，为去年12月以来首次出现负值。

“近期美国经济数据转弱可能令市场推迟对美联储首次升息时机的预期，”富国证券汇市策略师Eric Viloria表示。

分析师表示，汇市交易商已经变得对美国经济数据高度敏感，因这会提供美联储何时可能开始升息的线索。美联储升息预计将带动投资资金流入美国，从而提振美元。

欧元兑美元早盘下滑，之后逐步反弹，尽管欧洲央行重申温和的货币政策立场。

Merk Investments总裁兼投资长Axel Merk表示，周三走势显示交易商对部分欧元空头获利了结。

欧元兑美元 纽约尾盘升0.18%，报1.06755美元，稍早触及1.07030美元的日高。尽管今日上涨，但欧元未能突破周二日高1.07080美元。

美元兑日圆 尾盘下跌0.15%，报119.20日圆，盘中触及一周半最低的118.790日圆。

美元兑瑞郎 跌0.72%，报0.96550瑞郎，稍早曾跌至0.96365瑞郎的一周低点。

美元指数 尾盘跌0.38%，报98.355，盘中触及近一周低点98.216。(完)
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