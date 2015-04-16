《全球汇市》美元下挫，因美国数据疲弱及美联储官员暗示将推迟升息

* 交易商认为美联储官员讲话对通胀态度温和

* 美国房屋开工数据疲弱，初请失业金人数增加殃及美元

* 美元指数势将创约两周最大单日跌幅

路透纽约4月16日 - 美元兑一篮子主要货币周四势将创约两周最大单日跌幅，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员发表的讲话以及疲弱的美国数据令市场推后对联储开始升息时机的预期。

亚特兰大联储总裁洛克哈特表示，首季经济数据“黯淡”令美联储利率计划复杂化。自他今年成为美联储政策制定委员会具有投票权的委员后，他的言论备受关注。

克利夫兰联储总裁梅斯特和波士顿联储总裁罗森格伦也发表了对通胀温和的讲话，罗森格伦称美联储应等久一些才升息。

美元稍早已经承压走软，因之前数据显示美国3月房屋开工数据逊于预期，且上周初请失业金人数意外增加。

“疲弱的数据加上联储官员对通胀温和的讲话导致美元遭抛售，”法国农业信贷汇市策略师Mark McCormick表示，“目前6月升息的可能性不大。”

升息预计会带动投资资金流入美国，从而提振美元。

美元兑欧元和瑞郎下挫逾1%。欧元兑美元触及逾一周最高的1.08180美元，而美元兑瑞郎跌至一周半最低的0.95400瑞郎。

澳元兑美元升至近三周新高0.7823美元，因澳洲公布的3月就业增幅超出预期，2月份就业增幅也被大幅上修。

数据扶助澳元，“因数据毫无疑问令澳洲央行降息的风险降低，”BK Asset Management董事总经理Kathy Lien称。

欧元兑美元 纽约尾盘升0.9%，报1.07800美元。美元兑瑞郎 跌0.93%，报0.95550瑞郎。美元兑日圆 跌0.13%，报118.980日圆。