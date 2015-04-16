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亚洲 | 2015年 4月 17日 星期五 07:23 BJT

《全球汇市》美国数据令人失望打击美元多头，欧元未受希腊局势左右

澳元兑美元 短暂升破0.78，为三周来首次，延续周四强劲国内就业数据引燃的涨势。澳元兑美元最新报0.7789。

因缺乏牵动市场的经济数据，亚洲市场可能走势挣扎。欧元区和美国消费者通胀以及加拿大零售销售数据将于今日稍晚出炉。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0767 1.0760 +0.07 -10.99 1.2097

美元/日圆 119.00 118.99 +0.01 -0.57 119.68

欧元/日圆 128.13 128.03 +0.08 -11.50 144.78

美元/瑞郎 0.9555 0.9559 -0.04 -3.88 0.9941

英镑/美元 1.4928 1.4933 -0.03 -4.14 1.5573

美元/加元 1.2192 1.2185 +0.06 +4.94 1.1618

澳元/美元 0.7792 0.7800 -0.10 -4.60 0.8168

新西兰元/美元 0.7656 0.7663 -0.09 -1.81 0.7797

澳元/日圆 92.720 92.810 -0.10 -5.15 97.750

新西兰元/日圆 91.110 91.180 -0.08 -2.36 93.310

英镑/日圆 177.64 177.69 -0.03 -4.69 186.38

澳元/新西兰元 1.0170 1.0159 +0.11 -2.86 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译 李爽/李春喜/于春红/杜明霞；审校 徐文焰/戴素萍/张荻)

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