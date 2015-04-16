《全球汇市》美国数据令人失望打击美元多头，欧元未受希腊局势左右

中国政策：国务院要求到2020年全国统一的市场监管规则基本形成
路透北京1月23日 - 中国国务院日前发布“十三五”市场监管规划要求，到2020年，全国统一的市场监管规则基本形成，多头监管、重复执法基本消除，全国统一大市场进一步完善。
澳元兑美元 短暂升破0.78，为三周来首次，延续周四强劲国内就业数据引燃的涨势。澳元兑美元最新报0.7789。
因缺乏牵动市场的经济数据，亚洲市场可能走势挣扎。欧元区和美国消费者通胀以及加拿大零售销售数据将于今日稍晚出炉。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0767 1.0760 +0.07 -10.99 1.2097
美元/日圆 119.00 118.99 +0.01 -0.57 119.68
欧元/日圆 128.13 128.03 +0.08 -11.50 144.78
美元/瑞郎 0.9555 0.9559 -0.04 -3.88 0.9941
英镑/美元 1.4928 1.4933 -0.03 -4.14 1.5573
美元/加元 1.2192 1.2185 +0.06 +4.94 1.1618
澳元/美元 0.7792 0.7800 -0.10 -4.60 0.8168
新西兰元/美元 0.7656 0.7663 -0.09 -1.81 0.7797
澳元/日圆 92.720 92.810 -0.10 -5.15 97.750
新西兰元/日圆 91.110 91.180 -0.08 -2.36 93.310
英镑/日圆 177.64 177.69 -0.03 -4.69 186.38
澳元/新西兰元 1.0170 1.0159 +0.11 -2.86 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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全部现汇报价 (编译 李爽/李春喜/于春红/杜明霞；审校 徐文焰/戴素萍/张荻)
路透北京1月23日 - 中国国务院日前发布“十三五”市场监管规划要求，到2020年，全国统一的市场监管规则基本形成，多头监管、重复执法基本消除，全国统一大市场进一步完善。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年12月 综合消费物价指数(CPI) +1.2* +1.2 +2.4 2016年12月 甲类消费物价指数(CPI +1.1* +1.2 +2.6 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0727 1.0699 +0.26 +2.04 1.0513 美元/日圆 113.67 114.60 -0.81 -2.74 116.87 欧元/日圆 121.94 122.63 -0.56 -0.97 123.14 美元/瑞郎 0.9999 1.0012 -0.13 -1.76 1.0178 英镑/美元 1.2443 1.2374 +0.56 +0.87 1.2336 美元/加元 1.3283 1.3321 -0.29 -1.09 1.3430 美元/离岸人民币 6.8368 6.8366 +0.00 -1.95 6.9726 澳元/美元