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亚洲 | 2015年 4月 17日 星期五 14:06 BJT

《全球汇市》美元徘徊在一周低点附近，美国CPI数据成为焦点

由于美元处于守势，欧元兑美元 日内小升0.1%至1.0775美元，欧元本周攀升1.6%，尽管存在围绕希腊的紧张情绪。

希腊周四关于是否遵守国际债权人要求的改革以获得更多贷款，发出矛盾信号。

欧元兑日圆 上升0.2%至128.19。美元兑日圆 持稳于118.98，脱离接近120.84的本周高位。

澳元兑美元 下滑0.2%至0.7785，回吐一些涨幅。周四受强劲的国内就业数据提振大涨1.6%。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0768 1.0760 +0.07 -10.99 1.2097

美元/日圆 118.99 118.99 +0.00 -0.58 119.68

欧元/日圆 128.13 128.03 +0.08 -11.50 144.78

美元/瑞郎 0.9566 0.9559 +0.07 -3.77 0.9941

英镑/美元 1.4933 1.4933 +0.00 -4.11 1.5573

美元/加元 1.2189 1.2185 +0.03 +4.91 1.1618

澳元/美元 0.7786 0.7800 -0.18 -4.68 0.8168

新西兰元/美元 0.7666 0.7663 +0.04 -1.68 0.7797

澳元/日圆 92.650 92.810 -0.17 -5.22 97.750

新西兰元/日圆 91.220 91.180 +0.04 -2.24 93.310

英镑/日圆 177.69 177.69 +0.00 -4.66 186.38

澳元/新西兰元 1.0149 1.0159 -0.10 -3.06 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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