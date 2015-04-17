《全球汇市》美元徘徊在一周低点附近，美国CPI数据成为焦点

美国热股：股东指责通用汽车采取不当行动瓦解其提出的双重类别股票计划
路透5月5日 - 对冲基金Greenlight Capital与通用汽车之间的争斗升级，前者周四公布了一些提交给信用评级机构的文件，称通用汽车不当改动这些文件，以瓦解其提出的将通用股票分为两类的提议。
由于美元处于守势，欧元兑美元 日内小升0.1%至1.0775美元，欧元本周攀升1.6%，尽管存在围绕希腊的紧张情绪。
希腊周四关于是否遵守国际债权人要求的改革以获得更多贷款，发出矛盾信号。
欧元兑日圆 上升0.2%至128.19。美元兑日圆 持稳于118.98，脱离接近120.84的本周高位。
澳元兑美元 下滑0.2%至0.7785，回吐一些涨幅。周四受强劲的国内就业数据提振大涨1.6%。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0768 1.0760 +0.07 -10.99 1.2097
美元/日圆 118.99 118.99 +0.00 -0.58 119.68
欧元/日圆 128.13 128.03 +0.08 -11.50 144.78
美元/瑞郎 0.9566 0.9559 +0.07 -3.77 0.9941
英镑/美元 1.4933 1.4933 +0.00 -4.11 1.5573
美元/加元 1.2189 1.2185 +0.03 +4.91 1.1618
澳元/美元 0.7786 0.7800 -0.18 -4.68 0.8168
新西兰元/美元 0.7666 0.7663 +0.04 -1.68 0.7797
澳元/日圆 92.650 92.810 -0.17 -5.22 97.750
新西兰元/日圆 91.220 91.180 +0.04 -2.24 93.310
英镑/日圆 177.69 177.69 +0.00 -4.66 186.38
澳元/新西兰元 1.0149 1.0159 -0.10 -3.06 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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全部现汇报价 (编译/审校 李春喜/杜明霞/王颖/白云)
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路透5月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，因海岬型船舶运费上升未能抵消巴拿马型和小型船舶运费下跌的影响。
路透新加坡5月5日 - 近月东方-西方套利价差升至约四个月高位，因 新加坡供给下降之际供应商寻求锁定6月替代船货。普氏窗口的需求强劲 ，而且对船用燃料油的需求也很坚挺。 但贸易商表示，西北欧海运费高企，在目前的价格水平，套利活动 将会有限。 6月东方-西方价差 升至1月13日以来的最高每吨29.75美 元，比前一日高出0.50美元。 行业消息人士称，Koch周四租用了MT Artois号油轮，5月30日之前从 鹿特丹运输最多27万吨燃料油前往新加坡。 6月燃料油黏度差 跌至每吨9.25美元，脱离了前一日 创下的约两年高位。 对低粘度燃料油买兴的上升，本周提振了燃料油黏度差。 周五普氏窗口报告有八笔船货交易，总计12万吨380-cst燃料油和4万 吨180-cst燃料油成交。 周五的成交量是4月25日以来最高的。 兴隆是今天主要的买家，买走6万吨380-cst燃料油和2万吨180-cst燃 料