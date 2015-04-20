《全球汇市》中国降准激励澳元上扬，希腊疑虑施压欧元

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元，看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
欧元兑美元 下滑0.3%至1.0770美元，受投资者对希腊问题的担忧所累。雅典继续就改革措施与债权人磋商，希望达成协议，获得援助资金。
使人气愈发恶化的是，法国央行总裁表示，希腊银行业很快将耗尽担保资产，将无法获得欧洲央行的再融资，除非该国与欧盟和国际货币基金组织(IMF)就改革问题达成协议。
欧元兑日圆 跌0.5%至127.83日圆。日圆兑美元 也微涨，美元跌0.2%至118.70日圆。
本周投资者将关注密集的美国企业财报，以寻找更清晰的经济线索，市场担忧美元强势将打击一些大公司的获利。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0779 1.0805 -0.24 -10.90 1.2097
美元/日圆 118.60 118.90 -0.25 -0.90 119.68
欧元/日圆 127.84 128.47 -0.49 -11.70 144.78
美元/瑞郎 0.9535 0.9517 +0.19 -4.08 0.9941
英镑/美元 1.4959 1.4959 +0.00 -3.94 1.5573
美元/加元 1.2192 1.2247 -0.45 +4.94 1.1618
澳元/美元 0.7812 0.7770 +0.54 -4.36 0.8168
新西兰元/美元 0.7717 0.7680 +0.48 -1.03 0.7797
澳元/日圆 92.650 92.390 +0.28 -5.22 97.750
新西兰元/日圆 91.520 91.320 +0.22 -1.92 93.310
英镑/日圆 177.41 177.86 -0.25 -4.81 186.38
澳元/新西兰元 1.0120 1.0108 +0.12 -3.33 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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全部现汇报价 (编译 王兴亚/张若琪/王颖/李春喜 审校 张若琪/王兴亚/王颖)
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