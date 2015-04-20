《全球汇市》美元上扬，希腊违约忧虑打压欧元

* 澳洲央行总裁称澳元可能进一步下滑，澳元受创

* 欧元走软，因投资人担心希腊可能债务违约

* 美元指数升0.5%，上周下跌

路透纽约4月20日 - 美元周一普涨，欧元兑美元下挫逾0.5%，因市场对希腊可能债务违约的担忧加重。

欧元兑美元 纽约尾盘跌0.70%，报1.0730美元，受欧洲央行购债计划以及希腊可能在数月内退出欧元的风险拖累。

希腊正同欧元区伙伴国以及国际货币基金组织(IMF)磋商释出剩余救助资金所需的改革。希腊要求公共实体将闲置资金储备转交央行，以帮助应对资金周转困难的局面。

欧洲央行副总裁冈斯坦西欧周一表示，即便希腊债务违约，希腊也不一定非要离开欧元区。但欧洲央行官员担心希腊是否能偿还IMF即将在5月到期的10亿欧元贷款。

美元兑日圆 和英镑 也走强，升0.30%。

澳元兑美元下滑，此前澳洲央行总裁表示，澳元可能进一步下滑。澳元兑美元在过去六个月已经大跌12%，

美元指数 尾盘升0.50%。上周美元下挫，在大涨一年后持续回软。

“由于美元回软，部分投资人会认为在这些新的水准，可能作多美元是合理的，市场出现仓位调整动作。”野村证券高级分析师和策略师Charles St-Arnaud表示。

澳元兑美元尾盘报0.7715美元，跌0.70%，澳洲央行总裁史蒂文斯表示，预计澳元将进一步下滑。

澳元和新西兰元稍早走强，因之前中国央行普降存准。澳元一度触及近一个月高位0.7844美元。

中国央行周日宣布普降存款准备金率1个百分点并加大定向降准力度，昭显迫于实体经济下行压力仍大的现实，稳增长正成为中国下半年经济工作的首要任务。 (完)

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