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亚洲 | 2015年 4月 21日 星期二 09:00 BJT

《全球汇市》美元守住涨幅，希腊债务忧虑拖累欧元隔夜下跌

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0732 1.0736 -0.04 -11.28 1.2097

美元/日圆 119.40 119.18 +0.18 -0.23 119.68

欧元/日圆 128.14 127.96 +0.14 -11.49 144.78

美元/瑞郎 0.9561 0.9563 -0.02 -3.82 0.9941

英镑/美元 1.4892 1.4903 -0.07 -4.37 1.5573

美元/加元 1.2246 1.2221 +0.20 +5.41 1.1618

澳元/美元 0.7702 0.7719 -0.22 -5.71 0.8168

新西兰元/美元 0.7641 0.7659 -0.24 -2.00 0.7797

澳元/日圆 91.960 92.040 -0.09 -5.92 97.750

新西兰元/日圆 91.230 91.280 -0.05 -2.23 93.310

英镑/日圆 177.81 177.61 +0.11 -4.60 186.38

澳元/新西兰元 1.0073 1.0073 +0.00 -3.78 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译 杜明霞/王兴亚/许娜；审校 王颖/张若琪/张涛)

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