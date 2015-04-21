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亚洲 | 2015年 4月 21日 星期二 13:43 BJT

《全球汇市》希腊忧虑打压欧元从而美元走坚，澳元亦遭遇阻力

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0719 1.0736 -0.16 -11.39 1.2097

美元/日圆 119.48 119.18 +0.25 -0.17 119.68

欧元/日圆 128.07 127.96 +0.09 -11.54 144.78

美元/瑞郎 0.9574 0.9563 +0.12 -3.69 0.9941

英镑/美元 1.4881 1.4903 -0.15 -4.44 1.5573

美元/加元 1.2266 1.2221 +0.37 +5.58 1.1618

澳元/美元 0.7685 0.7719 -0.44 -5.91 0.8168

新西兰元/美元 0.7643 0.7659 -0.21 -1.98 0.7797

澳元/日圆 91.820 92.040 -0.24 -6.07 97.750

新西兰元/日圆 91.320 91.280 +0.04 -2.13 93.310

英镑/日圆 177.79 177.61 +0.10 -4.61 186.38

澳元/新西兰元 1.0047 1.0073 -0.26 -4.03 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译 李春喜/张若琪/王颖/许娜；审校 王兴亚/张若琪/王颖)

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