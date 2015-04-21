《全球汇市》希腊忧虑打压欧元从而美元走坚，澳元亦遭遇阻力

更新版 1-韩国个股：三星电子称，电池缺陷导致了盖乐世Note7手机起火
路透首尔1月23日 - 全球最大的智能手机生产商--韩国三星电子 周一表示，造成该公司旗舰产品盖乐世(Galaxy)Note7起火的原因是电池缺陷，并宣布多项措施以避免重蹈覆辙。三星试图恢复外界对该公司的信任，并帮助智能手机业务重获发展动能。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0719 1.0736 -0.16 -11.39 1.2097
美元/日圆 119.48 119.18 +0.25 -0.17 119.68
欧元/日圆 128.07 127.96 +0.09 -11.54 144.78
美元/瑞郎 0.9574 0.9563 +0.12 -3.69 0.9941
英镑/美元 1.4881 1.4903 -0.15 -4.44 1.5573
美元/加元 1.2266 1.2221 +0.37 +5.58 1.1618
澳元/美元 0.7685 0.7719 -0.44 -5.91 0.8168
新西兰元/美元 0.7643 0.7659 -0.21 -1.98 0.7797
澳元/日圆 91.820 92.040 -0.24 -6.07 97.750
新西兰元/日圆 91.320 91.280 +0.04 -2.13 93.310
英镑/日圆 177.79 177.61 +0.10 -4.61 186.38
澳元/新西兰元 1.0047 1.0073 -0.26 -4.03 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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全部现汇报价 (编译 李春喜/张若琪/王颖/许娜；审校 王兴亚/张若琪/王颖)
路透首尔1月23日 - 全球最大的智能手机生产商--韩国三星电子 周一表示，造成该公司旗舰产品盖乐世(Galaxy)Note7起火的原因是电池缺陷，并宣布多项措施以避免重蹈覆辙。三星试图恢复外界对该公司的信任，并帮助智能手机业务重获发展动能。
近中午时分，外资买超韩股。 三星电子 周一称，造成其盖乐世(Galaxy)Note7起火的原因是电池瑕疵，而 非这款手机的软件或硬件问题。 但其声明对股价没什么影响，因这项因素早已被消化。三星电子上涨0.8%。 SK海力士 涨逾3%，因寄望第四季获利强劲。 下跌和上涨个股分别有433支和357支。 三年期公债3月期货 涨0.03点至109.57。 0200GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,167.0 1,169.2 日圆/韩元 10.2663/12 10.2416 韩国公债期货 * 109.57 109.54 韩国综合股价指数 2,071.79 2,065.6
电子类股 涨0.9%，金融保险类股 升0.7%。 交投活跃的个股中，鸿海 涨0.4%。 鸿海董事长郭台铭周日表示，正考虑在美国新建一个显示器工厂，投资规模将超过70亿美元。 (完) ****查阅相关新闻或页面，请点选下列代码连结**** 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股盘中英文报导 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导