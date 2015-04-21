更新版 1-《全球汇市》美元兑主要货币涨跌互现，欧元小涨

* 欧元缩减因担忧希腊退欧录得的跌幅

* 交投震荡，成交清淡 (新增文末汇率收盘表格)

路透纽约4月21日 - 美元兑主要货币周二涨跌互现，欧元/美元逆转稍早颓势小涨，之前欧元区财长未给希腊设定提交财政改革计划的最后期限。

今年2月，希腊向欧元区伙伴国承诺，将在4月底之前与债权人就全面改革举措达成协议，以获取剩余的72亿欧元救助贷款。

但一位欧元区高级官员称，可能在周五欧元区财长会议上希腊不会提交任何改革计划，且在本月底之前改革举措也不会就绪。

欧元最新上扬0.05%，报1.0742美元。欧元早盘走低，因有报导称，欧洲央行(ECB)内部人员已经准备了一份提案，针对希腊银行业申请紧急流动性援助所提供的担保品，将提高适用的扣减率。

上述报导加剧了对希腊将一步步走向资金枯竭，进而违约债务，最终退出欧元区的担忧。

欧元盘中触及1.0661美元的低位，之后部分交易商卖出美元，从而导致欧元连涨第二日，Commonwealth Foreign Exchange的首席市场策略师Omer Esiner表示。

美元兑日圆 尾盘上扬0.41%，报119.68日圆。美元指数 基本持稳，之前部分受投资者担忧希腊流动性问题提振上扬。

今日汇市交投清淡，走势震荡，对美元的需求受美国公债的区间波动走势影响，道明证券驻多伦多的首席汇市策略师Shaun Osborne表示。

纽约尾盘，美国公债价格回落。

“在交投十分淡静的情况下，在交易区间的两极，市场似乎吸引了一些交投兴致，”Osborne说，“但我认为市场仍缺乏明确的方向。”

欧元周一受创，希腊紧急命令国有实体将闲置现金存放在央行，用于支付政府的账单

今日 上日 当日 今年以来 2014年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0733 1.0736 -0.03 -11.28 1.2097

美元/日圆 119.66 119.18 +0.40 -0.02 119.68

欧元/日圆 128.40 127.95 +0.35 -11.31 144.77

美元/瑞郎 0.9545 0.9563 -0.19 -3.98 0.9941

英镑/美元 1.4921 1.4903 +0.12 -4.19 1.5573

美元/加元 1.2279 1.2221 +0.47 +5.69 1.1618

澳元/美元 0.7707 0.7719 -0.16 -5.64 0.8168

欧元/瑞郎 1.0251 1.0269 -0.18 -14.76 1.2026

欧元/英镑 0.7190 0.7204 -0.19 -7.29 0.7755

新西兰元/美元 0.7667 0.7659 +0.10 -1.67 0.7797

美元/挪威克朗 7.8740 7.8780 -0.05 +5.38 7.4720

欧元/挪威克朗 8.4580 8.4590 -0.01 -6.43 9.0392

美元/瑞典克朗 8.6627 8.6949 -0.37 +11.12 7.7955

欧元/瑞典克朗 9.3014 9.3365 -0.38 -1.77 9.4688