《全球汇市》美元兑主要货币涨跌互现，美国成屋销售急增提振升息预期

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
* 美国3月成屋销售急增6.1%
* 瑞郎重挫
* 英镑兑美元触及五周高位，因英国央行最新会议记录基调乐观
路透纽约4月22日 - 美元兑其他主要货币周三涨跌互现，之前公布的数据显示，美国成屋销售跳增6.1%，提振美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能不久开始升息的预期。
全美不动产协会(NAR)周三公布，美国3月成屋销售按月增长6.1%，至2013年9月以来最高年率519万户，且录得2010年12月以来最大月度百分比增幅。 数据暗示，美国经济可能正走出低谷。
接受路透调查的经济学家预计，3月成屋销售年率为503万户。
欧元兑美元 稍早触及1.08美元的高位，后缩减涨幅，最新上扬0.08%，报1.0742美元，因希腊金融危机没有重大进展。希腊危机一直重压欧元。
美元兑日圆 上扬0.20%，报119.88日圆。美元指数 最新回落0.09%。
今日多数主要货币交投清淡，英镑兑美元 升穿1.50美元，之前公布的英国央行会议记录增强了明年英国经济将进一步改善的希望。英镑最新上扬0.80%，报1.5041美元，稍早触及五周高位1.5079美元。
瑞郎兑美元和欧元回落均超过1%，瑞士央行周三表示，将大幅减少豁免该行即期存款负利率帐户的机构家数。
分析师称，此举加大了瑞士央行进一步下调本已为负的存款利率的可能性，特别是如果希腊债务问题促使更多资金流入瑞士避险。
美元兑瑞郎 最新上扬1.5%，报0.9688瑞郎。
很多投资者表示，如果希腊退出欧元区，欧元兑美元可能跌穿平价。希腊可能在5月或6月耗尽现金。市场目前认为，欧洲决策者将避免这种情况发生。
很多汇市交易商都采取观望态势，等待更多美国数据出炉，以及美联储下周举行政策会议，法国巴黎银行的汇市策略师Vassili Serebriakov表示。
“在下周会议之前，美联储现处在静默期。市场从未对希腊消息作出如此强烈的反应。缺乏推动市场的因素，”他说。(完)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。