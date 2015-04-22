更新版 1-《全球汇市》美元兑主要货币涨跌互现，美国成屋销售急增提振升息预期

* 美国3月成屋销售急增6.1%

* 瑞郎重挫

* 英镑兑美元触及五周高位，因英国央行最新会议记录基调乐观 (新增文末汇率收盘表格)

路透纽约4月22日 - 美元兑其他主要货币周三涨跌互现，之前公布的数据显示，美国成屋销售跳增6.1%，提振美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能不久开始升息的预期。

全美不动产协会(NAR)周三公布，美国3月成屋销售按月增长6.1%，至2013年9月以来最高年率519万户，且录得2010年12月以来最大月度百分比增幅。 数据暗示，美国经济可能正走出低谷。

接受路透调查的经济学家预计，3月成屋销售年率为503万户。

欧元兑美元 稍早触及1.08美元的高位，后缩减涨幅，最新上涨0.08%，报1.0742美元，因希腊金融危机没有重大进展。希腊危机一直重压欧元。

美元兑日圆 上扬0.20%，报119.88日圆。美元指数 最新回落0.09%。

今日多数主要货币交投清淡，英镑兑美元 升穿1.50美元，之前公布的英国央行会议记录增强了明年英国经济将进一步改善的希望。英镑最新上扬0.80%，报1.5041美元，稍早触及五周高位1.5079美元。

瑞郎兑美元和欧元回落均超过1%，瑞士央行周三表示，将大幅减少豁免该行即期存款负利率帐户的机构家数。

分析师称，此举加大了瑞士央行进一步下调本已为负的存款利率的可能性，特别是如果希腊债务问题促使更多资金流入瑞郎避险。

美元兑瑞郎 最新上扬1.5%，报0.9688瑞郎。

希腊可能在5月或6月耗尽现金。很多投资者表示，如果希腊退出欧元区，欧元兑美元可能跌穿平价。市场目前认为，欧洲决策者将避免这种情况发生。

法国巴黎银行的汇市策略师Vassili Serebriakov表示，很多汇市交易商都采取观望态势，等待更多美国数据出炉，以及美联储下周举行政策会议。

“美联储现处在下周会议之前的静默期。市场未对希腊消息作出太强烈的反应。缺乏推动市场的因素，”他说。

今日 上日 当日 今年以来 2014年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0725 1.0733 -0.07 -11.34 1.2097

美元/日圆 119.90 119.66 +0.20 +0.18 119.68

欧元/日圆 128.58 128.40 +0.14 -11.18 144.77

美元/瑞郎 0.9713 0.9545 +1.76 -2.29 0.9941

英镑/美元 1.5032 1.4921 +0.74 -3.47 1.5573

美元/加元 1.2236 1.2279 -0.35 +5.32 1.1618

澳元/美元 0.7751 0.7707 +0.57 -5.11 0.8168

欧元/瑞郎 1.0417 1.0251 +1.62 -13.38 1.2026

欧元/英镑 0.7130 0.7190 -0.83 -8.06 0.7755

新西兰元/美元 0.7659 0.7667 -0.10 -1.77 0.7797

美元/挪威克朗 7.8972 7.8740 +0.29 +5.69 7.4720

欧元/挪威克朗 8.4762 8.4580 +0.22 -6.23 9.0392

美元/瑞典克朗 8.7294 8.6627 +0.77 +11.98 7.7955

欧元/瑞典克朗 9.3617 9.3014 +0.65 -1.13 9.4688