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亚洲 | 2015年 4月 23日 星期四 08:37 BJT

《全球汇市》英国央行会议记录支撑下英镑表现抢眼，关注中国PMI数据

投资者焦急地等待汇丰/Markit中国4月制造业采购经理人指数(PMI)预览值，该数据将在0145GMT公布。

在这类重要数据公布前，大宗商品货币多数走软，加元和新西兰元兑美元均下跌。

澳元 也削减涨幅，不过勉力守在0.77美元上方；澳元最新报0.7745，脱离周三的高点0.7807。

投资者削减澳元空仓，此前该国公布的通胀率数据未巩固澳洲央行很快宽松政策的论据。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0719 1.0725 -0.06 -11.39 1.2097

美元/日圆 119.93 119.90 +0.03 +0.21 119.68

欧元/日圆 128.55 128.59 -0.03 -11.21 144.78

美元/瑞郎 0.9695 0.9713 -0.19 -2.47 0.9941

英镑/美元 1.5032 1.5032 +0.00 -3.47 1.5573

美元/加元 1.2241 1.2236 +0.04 +5.36 1.1618

澳元/美元 0.7743 0.7751 -0.10 -5.20 0.8168

新西兰元/美元 0.7635 0.7659 -0.31 -2.08 0.7797

澳元/日圆 92.860 92.930 -0.08 -5.00 97.750

新西兰元/日圆 91.570 91.830 -0.28 -1.86 93.310

英镑/日圆 180.29 180.23 +0.03 -3.27 186.38

澳元/新西兰元 1.0137 1.0103 +0.34 -3.17 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译 许娜/王颖/李春喜; 审校 杜明霞/王丽鑫/戴素萍/张若琪)

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