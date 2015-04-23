《全球汇市》英国央行会议记录支撑下英镑表现抢眼，关注中国PMI数据

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
投资者焦急地等待汇丰/Markit中国4月制造业采购经理人指数(PMI)预览值，该数据将在0145GMT公布。
在这类重要数据公布前，大宗商品货币多数走软，加元和新西兰元兑美元均下跌。
澳元 也削减涨幅，不过勉力守在0.77美元上方；澳元最新报0.7745，脱离周三的高点0.7807。
投资者削减澳元空仓，此前该国公布的通胀率数据未巩固澳洲央行很快宽松政策的论据。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0719 1.0725 -0.06 -11.39 1.2097
美元/日圆 119.93 119.90 +0.03 +0.21 119.68
欧元/日圆 128.55 128.59 -0.03 -11.21 144.78
美元/瑞郎 0.9695 0.9713 -0.19 -2.47 0.9941
英镑/美元 1.5032 1.5032 +0.00 -3.47 1.5573
美元/加元 1.2241 1.2236 +0.04 +5.36 1.1618
澳元/美元 0.7743 0.7751 -0.10 -5.20 0.8168
新西兰元/美元 0.7635 0.7659 -0.31 -2.08 0.7797
澳元/日圆 92.860 92.930 -0.08 -5.00 97.750
新西兰元/日圆 91.570 91.830 -0.28 -1.86 93.310
英镑/日圆 180.29 180.23 +0.03 -3.27 186.38
澳元/新西兰元 1.0137 1.0103 +0.34 -3.17 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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全部现汇报价 (编译 许娜/王颖/李春喜; 审校 杜明霞/王丽鑫/戴素萍/张若琪)
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