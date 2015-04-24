《全球汇市》美国企业支出下降拖累美元走软，希腊忧虑打压欧元回落

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
* 美国耐久财订单加剧对成长前景的忧虑
* 美元指数触及近三周低位
* 欧元缩减涨幅，因欧盟官员警告希腊无改革无贷款
* 英镑摆脱大选忧虑困扰上扬
路透纽约4月24日 - 美元周五走软，因数据显示3月美国企业支出计划连降第七个月，使美国联邦储备理事会(FED/美联储)在短期内升息的理由减少。
欧元兑美元从两周高位回落，之前欧元区财长告诉希腊，在制订出全面改革计划前，不会向该国提供进一步援助。
美国商务部称，上月扣除飞机的非国防资本财订单回落0.5%，2月修正后为急跌2.2%。一项路透调查显示，经济学家预期上月核心资本财订单增加0.3%。
之前公布的美国零售、就业和房屋开工数据也乏善可陈，暗示成长动能不够强劲，可能促使美联储推迟至今年晚些时候后才升息。
“数据导致对美国经济表现的忧虑升温，并加大美元面临的压力，美元在过去一个月承压，”Mizuho驻纽约的汇市策略师Sireen Haraji表示，“市场担忧这可能会导致美联储推迟政策正常化。”
耐久财订单数据公布后，美元指数 触及近三周低位，最新回落0.4%，本周跌幅达0.6%。
美元兑日圆 最新跌0.6%，报118.87日圆。
英镑兑美元 上扬0.75%，报1.5172美元，之前触及五周高位，尽管市场认为，下月英国大选前的不确定性给英镑带来的风险与日俱增。
欧元兑美元 尾盘上扬0.40%，报1.0866美元，盘中触及两周高位1.09美元，因对希腊获取进一步援助的努力取得进展的希望破灭。
欧元集团主席迪塞尔布洛姆表示，希腊需制定一系列改革计划才能获得贷款，他还指出，希腊政府需加快行动步伐，欧元区部长将在5月11日举行的下次会议上评估所取得的进展。
另外，欧盟执委会经济事务执委莫斯可维西称，尽管与希腊的磋商取得一些进展，但距离达成协议还很遥远。(完)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。