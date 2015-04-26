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亚洲 | 2015年 4月 27日 星期一 07:00 BJT

重温稿-《全球汇市》美国企业支出下降拖累美元走软，希腊忧虑打压欧元回落

* 美国耐久财订单加剧对成长前景的忧虑

* 美元指数触及近三周低位

* 欧元缩减涨幅，因欧盟官员警告希腊无改革无贷款

* 英镑摆脱大选忧虑困扰上扬

路透纽约4月24日 - 美元周五走软，因数据显示3月美国企业支出计划连降第七个月，使美国联邦储备理事会(FED/美联储)在短期内升息的理由减少。

欧元兑美元从两周高位回落，之前欧元区财长告诉希腊，在制订出全面改革计划前，不会向该国提供进一步援助。

美国商务部称，上月扣除飞机的非国防资本财订单回落0.5%，2月修正后为急跌2.2%。一项路透调查显示，经济学家预期上月核心资本财订单增加0.3%。

之前公布的美国零售、就业和房屋开工数据也乏善可陈，暗示成长动能不够强劲，可能促使美联储推迟至今年晚些时候后才升息。

“数据导致对美国经济表现的忧虑升温，并加大美元面临的压力，美元在过去一个月承压，”Mizuho驻纽约的汇市策略师Sireen Haraji表示，“市场担忧这可能会导致美联储推迟政策正常化。”

耐久财订单数据公布后，美元指数 触及近三周低位，最新回落0.4%，本周跌幅达0.6%。

美元兑日圆 最新跌0.6%，报118.87日圆。

英镑兑美元 上扬0.75%，报1.5172美元，之前触及五周高位，尽管市场认为，下月英国大选前的不确定性给英镑带来的风险与日俱增。

欧元兑美元 尾盘上扬0.40%，报1.0866美元，盘中触及两周高位1.09美元，因对希腊获取进一步援助的努力取得进展的希望破灭。

欧元集团主席迪塞尔布洛姆表示，希腊需制定一系列改革计划才能获得贷款，他还指出，希腊政府需加快行动步伐，欧元区部长将在5月11日举行的下次会议上评估所取得的进展。

另外，欧盟执委会经济事务执委莫斯可维西称，尽管与希腊的磋商取得一些进展，但距离达成协议还很遥远。

今日 上日 当日 今年以来 2014年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0872 1.0824 +0.44 -10.13 1.2097

美元/日圆 118.97 119.56 -0.49 -0.59 119.68

欧元/日圆 129.34 129.41 -0.05 -10.66 144.77

美元/瑞郎 0.9540 0.9546 -0.06 -4.03 0.9941

英镑/美元 1.5186 1.5056 +0.86 -2.49 1.5573

美元/加元 1.2178 1.2141 +0.30 +4.82 1.1618

澳元/美元 0.7812 0.7777 +0.45 -4.36 0.8168

欧元/瑞郎 1.0371 1.0329 +0.41 -13.76 1.2026

欧元/英镑 0.7158 0.7193 -0.49 -7.70 0.7755

新西兰元/美元 0.7605 0.7591 +0.18 -2.46 0.7797

美元/挪威克朗 7.7610 7.8355 -0.95 +3.87 7.4720

欧元/挪威克朗 8.4557 8.4834 -0.33 -6.46 9.0392

美元/瑞典克朗 8.6325 8.6332 -0.01 +10.74 7.7955

欧元/瑞典克朗 9.3934 9.3452 +0.52 -0.80 9.4688

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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