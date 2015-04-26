重温稿-《全球汇市》美国企业支出下降拖累美元走软，希腊忧虑打压欧元回落

香港证券：证监会就建议降低互联网交易的黑客入侵风险展开两个月谘询
路透香港5月8日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）周一称，今天就降低及纾减与互联网交易相关的黑客入侵风险，展开为两个月的谘询。
* 美国耐久财订单加剧对成长前景的忧虑
* 美元指数触及近三周低位
* 欧元缩减涨幅，因欧盟官员警告希腊无改革无贷款
* 英镑摆脱大选忧虑困扰上扬
路透纽约4月24日 - 美元周五走软，因数据显示3月美国企业支出计划连降第七个月，使美国联邦储备理事会(FED/美联储)在短期内升息的理由减少。
欧元兑美元从两周高位回落，之前欧元区财长告诉希腊，在制订出全面改革计划前，不会向该国提供进一步援助。
美国商务部称，上月扣除飞机的非国防资本财订单回落0.5%，2月修正后为急跌2.2%。一项路透调查显示，经济学家预期上月核心资本财订单增加0.3%。
之前公布的美国零售、就业和房屋开工数据也乏善可陈，暗示成长动能不够强劲，可能促使美联储推迟至今年晚些时候后才升息。
“数据导致对美国经济表现的忧虑升温，并加大美元面临的压力，美元在过去一个月承压，”Mizuho驻纽约的汇市策略师Sireen Haraji表示，“市场担忧这可能会导致美联储推迟政策正常化。”
耐久财订单数据公布后，美元指数 触及近三周低位，最新回落0.4%，本周跌幅达0.6%。
美元兑日圆 最新跌0.6%，报118.87日圆。
英镑兑美元 上扬0.75%，报1.5172美元，之前触及五周高位，尽管市场认为，下月英国大选前的不确定性给英镑带来的风险与日俱增。
欧元兑美元 尾盘上扬0.40%，报1.0866美元，盘中触及两周高位1.09美元，因对希腊获取进一步援助的努力取得进展的希望破灭。
欧元集团主席迪塞尔布洛姆表示，希腊需制定一系列改革计划才能获得贷款，他还指出，希腊政府需加快行动步伐，欧元区部长将在5月11日举行的下次会议上评估所取得的进展。
另外，欧盟执委会经济事务执委莫斯可维西称，尽管与希腊的磋商取得一些进展，但距离达成协议还很遥远。
今日 上日 当日 今年以来 2014年
收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0872 1.0824 +0.44 -10.13 1.2097
美元/日圆 118.97 119.56 -0.49 -0.59 119.68
欧元/日圆 129.34 129.41 -0.05 -10.66 144.77
美元/瑞郎 0.9540 0.9546 -0.06 -4.03 0.9941
英镑/美元 1.5186 1.5056 +0.86 -2.49 1.5573
美元/加元 1.2178 1.2141 +0.30 +4.82 1.1618
澳元/美元 0.7812 0.7777 +0.45 -4.36 0.8168
欧元/瑞郎 1.0371 1.0329 +0.41 -13.76 1.2026
欧元/英镑 0.7158 0.7193 -0.49 -7.70 0.7755
新西兰元/美元 0.7605 0.7591 +0.18 -2.46 0.7797
美元/挪威克朗 7.7610 7.8355 -0.95 +3.87 7.4720
欧元/挪威克朗 8.4557 8.4834 -0.33 -6.46 9.0392
美元/瑞典克朗 8.6325 8.6332 -0.01 +10.74 7.7955
欧元/瑞典克朗 9.3934 9.3452 +0.52 -0.80 9.4688
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
路透香港5月8日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）周一称，今天就降低及纾减与互联网交易相关的黑客入侵风险，展开为两个月的谘询。
路透伦敦5月8日 - 以下为AFEX MARKETS的分析师LUCY LILLICRAP对外汇市场重要技术走势及价位预测： 欧元/美元：欧元的中期技术面继续改善，如果能够站在心理水准1.1000上方，则下一步就可能继续涨向前期高点1.1300。然而，上升的有效角度目前仍然有些小，时常遇挫。近期支撑显然在1.0950附近以及1.0850区域，但如果跌破支撑，在重新企稳之前可能必须进行较深的回调。不过在升至1.1100/1.1200之前，近期阻力似乎也不大。 英镑/欧元：在1.2000欧元上方失利，显然暂时阻止了英镑的涨势。虽然再度走软目前仍然好似一个较大区间之内，但未来几日仍可能进一步走跌。即使月线仍然实际上围绕1.1650波动，但在买兴重新浮现之前，进一步向下回撤不会让人意外。本地卖压目前在1.1900附近，只要在此下方，重回1.2050的希望不大。同时，有可能进一步下跌至更加接近1.1640/50以及随后跌向1.1500/10。 英镑/美元：尽管英镑最近表现强势，但可以认为从上月1.2365开始的整个这波反弹是修正性走势。
据公告，北京办公软件今天已向中国证监会提交于深圳证券交易所创业板A股上市之申请，拟发售最多4,100万股股份，相当于现有股本约11.39%的股权。