《全球汇市》欧元兑美元触及三周高位，因希腊调整债务磋商团队

* 欧元兑美元触及三周高位

* 欧元空头仓位仍较多

* 周三美联储的政策决定料将为美元走势确立基调

路透纽约4月27日 - 欧元兑美元周一刷新三周高位，因在希腊政府调整了其同国际金主磋商救助的团队后，投资人对希腊的前景有所改观。捉襟见肘的希腊将寻求避免债务违约。

希腊看来将在未来几周内就用尽资金。

周一希腊总理齐普拉斯(Alexis Tsipras)任命颇受国际金主欢迎的副外长Euclid Tsakalotos为救助磋商团队的协调员，让他在债务谈判中扮演更积极的角色。

这项调整暗示希腊财长瓦鲁法基斯(Yanis Varoufakis)在谈判过程的影响力将降低。瓦鲁法基斯在上周的欧元集团会议上遭到孤立。希腊与欧元区各国财长在周五会议上未能达成协议。德国财长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)周六暗示，德国在为希腊可能违约做准备。

“可能有种观点是瓦鲁法基斯是希腊做出让步的障碍，”Commonwealth Foreign Exchange首席市场分析师Omer Esiner表示，“起码，这增加了希腊同欧盟债务磋商会有一些积极进展的希望。”

欧元兑美元 高见1.0925美元，为4月7日来最高，纽约尾盘升0.1%，报1.0883美元。

不过投资人仍看空欧元，根据商品期货交易委员会(CFTC)周五发布的数据，上周欧元空头仓位高达214,465口。

“从基本面来看，欧元空头仓位是基于经济表现，但因希腊和地缘政治局势，我们更大胆的作空欧元，”William Blair Macro Allocation Fund投资组合经理人Thomas Clarke表示。

该基金管理着约15亿美元的资产，称持有19%的欧元空头。

美元指数 跌0.2%，报96.744的三周低点。

投资人在为本周美联储货币政策会议作准备。周三美联储的货币政策决定将为美元中短期前景确立基调。

在美国公布了包括逊于预期的3月非农就业报告等一系列疲弱的经济数据后，美元自去年夏季以来的升势已经放缓。数据巩固了美联储对升息会更为渐进的预期。