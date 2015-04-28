《全球汇市》欧元守在三周高位附近，美元等待稍晚公布的美国数据

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
商品货币表现出色，受到大宗商品价格上涨的进一步支撑。
随着油价接近2015年高位，加元兑美元 触及三个月高位1.2080加元，最新报1.2101。
澳元兑美元 创近五周高点0.7873，之后略微回落至0.7870。
澳洲央行总裁史蒂文斯的讲话没有影响澳元走势。史蒂文斯称，由于距离下次货币政策会议只有一周时间，所以不就货币政策置评。
对于澳洲央行是否会在5月5日会议上降息，投资者不敢确定。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0592 1.0545 +0.45 -12.44 1.2097
美元/日圆 121.14 121.44 -0.25 +1.22 119.68
欧元/日圆 128.31 128.06 +0.20 -11.38 144.78
美元/瑞郎 1.0042 1.0091 -0.49 +1.02 0.9941
英镑/美元 1.4977 1.4925 +0.35 -3.83 1.5573
美元/加元 1.2686 1.2750 -0.50 +9.19 1.1618
澳元/美元 0.7670 0.7593 +1.01 -6.10 0.8168
新西兰元/美元 0.7400 0.7288 +1.54 -5.09 0.7797
澳元/日圆 92.910 92.210 +0.76 -4.95 97.750
新西兰元/日圆 89.630 88.510 +1.27 -3.94 93.310
英镑/日圆 181.43 181.25 +0.10 -2.66 186.38
澳元/新西兰元 1.0359 1.0403 -0.42 -1.05 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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全部现汇报价 (编译 张涛/王兴亚/艾茂林/白云/杜明霞；审校 李春喜/于春红/王兴亚)
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