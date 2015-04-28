《全球汇市》美元受美国数据拖累跌至八周低点，交易商聚焦联储声明

* 关注美联储会议

* 美国4月消费者信心指数意外下滑

* 欧元上涨，因寄望希腊债务协议取得突破

路透纽约4月28日 - 美元周二跌至八周低点，因今日美国公布的消费者信心数据疲弱，且在美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三发布货币政策声明前投资人表现谨慎。声明可能巩固美国将较最初预想更迟缓升息的观点。

预计美联储周三将维持利率不变，但主要焦点是声明。

美元在过去六周下挫4%，因在美国公布了一系列疲弱数据，引发对美国经济成长正停顿下来的担忧后，美联储6月升息的预期消退。但许多市场人士仍预计美联储将在9月升息。

周二美国经济咨商会报告显示，4月美国消费者信心指数意外下滑，进一步打压美元。

美国经济谘商会周二公布，4月美国消费者信心意外回落，降至95.2，为去年12月以来最低。3月数据被上修至101.4，初值为101.3。分析师预估中值为102.5。

Forex.com称，此次数据较预期的差距为2010年6月来最大。

“尽管消费者信心数据令美元多头震惊，但只不过是延续了美国数据令人失望的趋势，”Forex.com高级技术分析师Matt Weller称。

纽约尾盘，美元指数 跌0.7%，报96.115，盘中曾跌至3月5日来最低的96.011。

得益于美元颓势，欧元兑美元 升0.8%，报1.0973美元，稍早升至4月6日来最高的1.0990美元。

欧元还受助于对希腊可能能获得进一步援助的希望。希腊政府周一调整了其同国际金主磋商救助的团队，令希腊财长瓦鲁法基斯(Yanis Varoufakis)在谈判过程的影响力将降低。

希腊总理齐普拉斯称对在5月11日欧元区财长会议前达成协议有信心，5月12日希腊必须向IMF偿还7亿欧元贷款。