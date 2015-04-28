更新版1-《全球汇市》美元受美国数据拖累跌至八周低点，交易商聚焦联储声明

(新增文末表格)

* 关注美联储会议

* 美国4月消费者信心指数意外下滑

* 欧元上涨，因寄望希腊债务协议取得突破

路透纽约4月28日 - 美元周二跌至八周低点，因今日美国公布的消费者信心数据疲弱，且在美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三发布货币政策声明前投资人表现谨慎。声明可能巩固美国将较最初预想更迟缓升息的观点。

预计美联储周三将维持利率不变，但主要焦点是声明。

美元在过去六周下挫4%，因在美国公布了一系列疲弱数据，引发对美国经济成长正停顿下来的担忧后，美联储6月升息的预期消退。但许多市场人士仍预计美联储将在9月升息。

周二美国经济咨商会报告显示，4月美国消费者信心指数意外下滑，进一步打压美元。

美国经济谘商会周二公布，4月美国消费者信心意外回落，降至95.2，为去年12月以来最低。3月数据被上修至101.4，初值为101.3。分析师预估中值为102.5。

Forex.com称，此次数据较预期的差距为2010年6月来最大。

“尽管消费者信心数据令美元多头震惊，但只不过是延续了美国数据令人失望的趋势，”Forex.com高级技术分析师Matt Weller称。

纽约尾盘，美元指数 跌0.7%，报96.115，盘中曾跌至3月5日来最低的96.011。

得益于美元颓势，欧元兑美元 升0.8%，报1.0973美元，稍早升至4月6日来最高的1.0990美元。

欧元还受助于对希腊可能能获得进一步援助的希望。希腊政府周一调整了其同国际金主磋商救助的团队，令希腊财长瓦鲁法基斯(Yanis Varoufakis)在谈判过程的影响力将降低。

希腊总理齐普拉斯称对在5月11日欧元区财长会议前达成协议有信心，5月12日希腊必须向IMF偿还7亿欧元贷款。

澳元兑美元 涨幅最大，劲升2.0%，报0.8013美元，稍早升至三个月高位。铁矿石价格上扬令投资人对澳洲央行下周不会降息的预期升温。

今日 上日 当日 今年以来 2014年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0980 1.0886 +0.86 -9.23 1.2097

美元/日圆 118.84 119.03 -0.16 -0.70 119.68

欧元/日圆 130.49 129.59 +0.69 -9.86 144.77

美元/瑞郎 0.9551 0.9547 +0.04 -3.92 0.9941

英镑/美元 1.5336 1.5234 +0.67 -1.52 1.5573

美元/加元 1.2033 1.2085 -0.43 +3.57 1.1618

澳元/美元 0.8022 0.7856 +2.11 -1.79 0.8168

欧元/瑞郎 1.0491 1.0395 +0.92 -12.76 1.2026

欧元/英镑 0.7158 0.7146 +0.17 -7.70 0.7755

新西兰元/美元 0.7714 0.7641 +0.96 -1.06 0.7797

美元/挪威克朗 7.6380 7.7250 -1.13 +2.22 7.4720

欧元/挪威克朗 8.3870 8.4045 -0.21 -7.22 9.0392

美元/瑞典克朗 8.5134 8.5966 -0.97 +9.21 7.7955

欧元/瑞典克朗 9.3574 9.3674 -0.11 -1.18 9.4688