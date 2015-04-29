更新版1-《全球汇市》美元跌至九周低位，因美国GDP数据远逊预期

(新增文末表格)

* 美国首季GDP成长年率远低于预期

* 美联储称经济成长放缓部分归因于临时性因素

* 欧元兑美元攀升至八周高位

路透纽约4月29日 - 美元周三跌至九周低位，因数据显示美国首季经济成长放缓的幅度超过预期，巩固了美国联邦储备理事会(FED/美联储)将以渐进步伐升息的预期。

不过，美元在美联储公布政策声明后缩减跌幅。但本月仍可能收跌，美元之前连涨九个月。

联储在声明中承认经济表现普遍疲弱，使其至少到9月才升息的可能性增加。美联储称，经济成长在冬季的几个月放缓，部分受累于临时性因素。联储在3月声明中则表示，经济成长有所放缓。 联储声明支撑了美元。

“决策者仍认为成长放缓的主要动因是‘暂时性’的，这表明他们对经济的看法可能较近期数据反应的情况略微乐观，”Commonwealth Foreign Exchange的首席市场分析师Omer Esiner表示。

美元指数 触及2月底以来最低，连跌第六日。

周三公布的数据显示，美国经济首季成长年率仅为0.2%，远低于第四季2.2%的增幅，和增长1.0%的市场预期。

纽约汇市尾盘，美元指数回落0.9%，报95.217，在联储声明公布后削减跌幅。美元指数盘中跌至九周低位94.678，过去三周累计下跌4.5%。

“看似市场有些操之过急，认为美联储声明的基调会更加温和，”AFEX的外汇交易员Tim Harling表示。

欧元攀升至八周峰值，受助于美元走低。欧元兑美元 上扬1.1%，报1.1102美元，因数据显示，3月欧元区银行对家庭和企业的放贷三年来首次增长。

汤森路透平台上的欧元/美元成交额约为52.5亿美元。数据还显示，欧元/美元周三成交额较一个月均值高出约183%。

今日 上日 当日 今年以来 2014年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1129 1.0980 +1.36 -8.00 1.2097

美元/日圆 119.02 118.84 +0.15 -0.55 119.68

欧元/日圆 132.39 130.49 +1.46 -8.55 144.77

美元/瑞郎 0.9390 0.9551 -1.69 -5.54 0.9941

英镑/美元 1.5436 1.5336 +0.65 -0.88 1.5573

美元/加元 1.2019 1.2033 -0.12 +3.45 1.1618

澳元/美元 0.8007 0.8022 -0.19 -1.97 0.8168

欧元/瑞郎 1.0451 1.0491 -0.38 -13.10 1.2026

欧元/英镑 0.7204 0.7158 +0.64 -7.11 0.7755

新西兰元/美元 0.7680 0.7714 -0.44 -1.50 0.7797

美元/挪威克朗 7.5200 7.6380 -1.54 +0.64 7.4720

欧元/挪威克朗 8.3688 8.3870 -0.22 -7.42 9.0392

美元/瑞典克朗 8.3282 8.5134 -2.18 +6.83 7.7955

欧元/瑞典克朗 9.2708 9.3574 -0.93 -2.09 9.4688